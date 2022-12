Overwatch 2 : Ramattra, nos premières impressions

Ramattra, nouveau tank



Nos impression en défense

Nos impression en attaque

Avant toute chose, nous tenons à rappeler que notre avis est subjectif et sous un œil novice. Afin de vous donner le maximum d'idées quant à l'utilisation de ce nouveau tank, n'hésitez pas à confronter les articles qui le concernent. Pour rappel, Ramattra en même temps que la Saison 2 , soitGrâce à la vidéo de présentation, que vous trouverez ci-dessous, nous apprenons queet. En fonction de celle sélectionnée, les attaques du personnage varient, donc.Afin d'éviter une simple paraphrase, voici les compétences telles qu'elles sont annoncées en jeu. Cela complète les informations que nous avons déjà en relation avec la polyvalence du champion. Notez que les effets des compétences sont identifiés sous chaque forme.Enfin, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de notifier quene dispose pas de mobilité accrue, saut supérieur, vol ou autre et malgré son apparence, il reste, quelle que soit sa forme.Affilié au rang de tank,dispose d'un très gros panel défensif qui pourrait s'assimiler à une fusion entreet. Néanmoins, en opposition à ces derniers, bien qu'il dispose d'une armure et d'un nombre de points de vie conséquent, son manque de mobilité ou de contrôle l'empêchera d'être efficace face à une vague d'ennemis. Très vite acculé par un bouclier en cible unique et un E qui ralentit légèrement les adversaires,se trouvera en difficulté pour encaisser une attaque frontale trop brutale. En outre, si sa forme Némésis est très utile sur l'offensif en passant outre les boucliers adverses, l'impact est amoindri lors de la défense.dispose d'une attaque de base enbien plus impressionnante sur la forme que sur le fond. En effet, si les cent projectiles permettent de harceler, il faudra empiler un certain nombre de dégâts critiques avant d'espérer pouvoir abattre un joueur adverse. De fait, son attaque représente une agression constante permettant desans pour autant devenir intrusif.À notre sens, c'est ici que le héros prend tout son sens. Bien qu'il manque en mobilité et ne dispose d'sa résistance passive etne sont pas à prendre à la légère. Ainsi, il peut facilement s'installer en première ligne ou se permettre de protéger les héros plus faibles et en prise à des personnages mobiles, volants ou simplement munis de boucliers., à l'instar de la défensive, permet de garder un niveau de pression constant afin que les adversaires soient presque obligés de vous garder en vue. Lorsqu’une occasion se profile,peut percer une défense solide ou même pousser un Reinhart dans ses retranchements.Bien sûr, cela ne fait pas deun personnage inarrêtable, il aura besoin d'aide pour espérer briller sur une bonne attaque, mais avec de bons équipiers, il peut rapidement devenir une purge pour ses adversaires qui ne sauront plus où donner de la tête. En prime, s'il est encerclé ou bien derrière les lignes ennemies, sont ultime permettout en continuantpour lesquels aucun bouclier ne pourra aider.Petit bémol sur les héros recevant un peu trop de soin. Bien que ses coups en forme Némésis soient perforants et disposent de bons dégâts sans munitions, les coups sont assez lents pour laisser un support performant gérer la défense.