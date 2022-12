Overwatch 2 présente les nouveautés de la saison 2

Les nouveautés de la saison 2 d'Overwatch

Près de deux mois après le lancement d', les joueurs vont pouvoir accueillir la deuxième saison, et son contenu. Comme nous le savons déjà, Ramattra arrive en tant que nouveau Héros . Il s'agit d'un tank unique, capable de modifier ses capacités selon sa forme, ce qui offrira de nombreuses possibilités sur le champ de bataille.Mais en plus de ce nouveau personnage jouable, d'autres choses seront intégrées, dévoilées par Blizzard dans une publication sur le site officiel Les joueurs auront donc la possibilité de se battre sur une nouvelle carte,. Cette carte ne sera jouable qu'en mode Escorte.Toujours du côté des cartes,, ces deux dernières étant disponibles à diverses heures de la journée, pour apporter un peu de diversité. En contrepartie, deux cartes ne seront plus jouables, Hollywood et Observatoire : Gibraltar. Elles restent cependant disponibles en parties personnalisées.Au niveau des équilibrages, plusieurs Héros vont connaître des buffs ou des nerfs, selon les retours des joueurs.. Ana, Bastion, Reine des Junkers, Kiriko, Ange et Symmetra seront également concernés par des changements majeurs, détaillés lors de la sortie de la mise à jour de la saison 2.Enfin,. D'ailleurs, comme lors de la précédente saison, c'est via ce Passe de combat que Ramattra pourra être débloqué. Enfin, un mode de jeu temporaire sera disponible en début d'année, bataille pour l’Olympe, où les Héros posséderont des pouvoirs divins.Rendez-vous le 6 décembre pour découvrir tout cela suret bien plus.