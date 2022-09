Overwatch 2 perd son concepteur principal des héros, présent depuis le lancement de la licence

Nous remercions Geoff pour ses nombreuses années de service chez Blizzard et lui souhaitons le meilleur. Sa capacité à donner vie à la diversité des héros d'Overwatch à travers le gameplay a été incroyable, et la marque qu'il a laissée sur les équipes de Warcraft et d'Overwatch se fera sentir pendant des années.

Trois ans après son annonce,est sur le point de débarquer sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Mais ce lancement se fera sans deux des membres les plus importants de la licence. Après le départ du directeur emblématique d'Overwatch, Jeff Kaplan, en avril 2021,L'information a été confirmée par la société à PC Gamer , qui a bien évidemment remercié l'implication et le travail de l'une des têtes les plus connues de Blizzard par les joueurs ces dernières années.. Il est donc aisé de penser qu'il a pu être impliqué dans la création et le développement des nouveaux héros, qui intégreront Overwatch 2 lors de sa sortie, et notamment le dernier à avoir été révélé, Kiriko , qui est un soin. D'ailleurs, à ce sujet, notez que Kiriko ne pourra s'obtenir que via le battle pass, au niveau 55. Mais tous les joueurs pourront l'obtenir en jouant, tout simplement, sans devoir payer.Quoi qu'il arrive, Overwatch 2 arrivera le 4 octobre, en free-to-play, sur les plateformes indiquées ci-dessus.