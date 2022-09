Overwatch 2 offre des détails sur son système de passe de combat

Overwatch 2 met l'accent sur les passes de combat

Pass gratuit

2 skins épiques

1 porte bonheur d'arme

2 « Souvenirs » (Nouveau type de cosmétique)

1 entrée en scène

14 autres cosmétiques de différents types : tags, poses de victoire, icones ...

Pass premium

Un bonus d'expérience de 20 % pour le Pass

1 skin mythique

5 skins légendaires et 1 skin épique

3 entrées en scène

4 porte-bonheur d'arme

3 emotes

3 Souvenirs

6 poses

6 Plaques nominatives

Plus de 30 éléments cosmétiques d'autres types

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

C'est un changement majeur par rapport au premier opus, notamment en ce qui concerne l'accès au cœur du jeu : les personnages. Ceux-ci seront dorénavant intégrés à un système bien connu des autres jeux : le. Une décision qui tranche radicalement avec le système d'acquisition des héros du premier. Ces derniers étaient, à l'époque, entièrement gratuits, accessibles à tout le monde dès leur sortie sans aucune restriction de temps ou d'argent. Un engagement que Blizzard avait mis en avant à l'époque. Dans une récente conférence de presse, le studio justifie ce changement de direction et en dit plus sur le fonctionnement du passe de combat., avec une version gratuite et l'autre payante. C'est donc dans la version gratuite du passe que seront intégrés les nouveaux personnages à commencer par la dernière annoncée :. Ils seront disponibles au niveau 55 du passe qui est prévu pour en comporter 80. Toutefois, la différence majeure réside dans le fait que les possesseurs du pass premium bénéficieront immédiatement du personnage en question dès sa sortie.Précisons que l, à condition de la récupérer avant la fin de la saison 2 du Battle Pass.Pour aller plus loin dans les détails au sujet des passes de combat, voici le contenu annoncé par chacune des deux formules, en plus de Kiriko pour la première version :À noter que le. Le FPS deentre donc à son tour dans l'univers des microtransactions. Un élément qui sera capital puisque l'acquisition du passe de combat se fera exclusivement via cette nouvelle monnaie 1000 Overwatch coins pour être précis, soit l'équivalent de 10 euros. Toutefois, il sera possible d'amasser des Overwatch coins en remplissant des missions au cours de vos parties. Une fois une saison de pass expirée, les héros seront achetables dans la boutique du jeu pour un nombre non révélé d'Overwatch coins.Overwatch 2 arrivera le 4 octobre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch, en free-to-play.