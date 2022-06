Overwatch 2 : MàJ de la bêta du 28 juin

Patch notes 28 juin Overwatch 2 ANNONCES Test consoles et cross-play La bêta d’Overwatch 2 sera disponible en cross-play sur PC Windows® et consoles Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 et PlayStation®4.



Notre objectif principal est de tester les performances du jeu sur consoles et en cross-play. Les joueuses et joueurs pourront faire équipe et s’affronter quelle que soit leur plateforme. Ceci permettra à l’équipe de mettre les serveurs du jeu à l’épreuve et de savoir ce que les fans pensent d’Overwatch 2 sur consoles !



Ajustements temporaires apportés aux parties rapides Les parties compétitives étant actuellement indisponibles dans la bêta d’Overwatch 2, nous avons temporairement modifié le fonctionnement des parties rapides afin que vous puissiez choisir entre la file d’attente par rôle et la sélection libre. Les parties rapides bénéficieront également des règles compétitives de tous les modes de jeu. Dans le cas des cartes Hybride et Escorte, les deux équipes joueront en attaque PUIS en défense, comme en partie compétitive. C’est celle qui aura été la plus efficace en attaque qui l’emportera. Les autres fonctionnalités des parties rapides restent telles quelles. Ceci comprend le système d’association ainsi que la gestion des départs et des remplacements en pleine partie.



NOUVELLE HÉROÏNE Reine des Junkers

Fusil à dispersion (tir principal) Fusil à pompe.

Lame crantée (tir secondaire) Actif : Vous lancez votre lame. Réactivez la capacité pour la récupérer et ramener avec elle un adversaire atteint. Passif : Les adversaires atteints par un lancer ou un coup en mêlée subissent des dégâts de saignement.

Cri de commandement (capacité n°1) Augmente temporairement vos points de vie et votre vitesse de déplacement, et fait de même pour vos alliés à proximité.

Carnage (capacité n°2) Vous assénez un coup de hache devant vous, ce qui inflige un saignement aux adversaires que vous touchez.

Montée d’adrénaline (passif) Vous vous soignez grâce aux dégâts de saignement infligés.

Massacre (capacité ultime) Vous attaquez vos adversaires en tourbillonnant, ce qui les fait saigner et les empêche de recevoir des soins.

NOUVEAUTÉS Nouvelles apparences pour les personnages Tous les héros et héroïnes possèdent désormais une apparence exclusive d’Overwatch 2. Choisissez « Classique II » sur l’écran de sélection des modèles, dans la galerie de héros, pour les découvrir. Échelle de rendu dynamique L’option « Échelle de rendu dynamique » a été ajoutée sur PC pour améliorer les performances en cas de processeur graphique limité. Si elle est activée, le paramètre « Échelle de rendu » peut être réglé sur « Personnalisé », ce qui supplante le paramètre de limitation d’IPS et permet d’indiquer le maximum et le minimum de l’échelle de résolution : – la résolution minimale peut être réduite pour améliorer les performances. – la résolution maximale peut être augmentée pour améliorer la fidélité visuelle.

FONCTIONNALITÉS MISES À JOUR Avancée La durée totale de la partie a été augmentée de 8 à 10 minutes. SYSTÈME DE MARQUAGE Nouveaux marquages de personnages Symmetra peut désormais indiquer ses téléporteurs à ses camarades.

Ana possède des désormais des répliques et visuels de marquage exclusifs lorsqu’elle indique des adversaires endormis.

Chacal peut désormais marquer la position des adversaires pris dans ses pièges à travers les murs. Ceci place alors un marquage de dernière position connue unique.

Mises à jour des effets visuels du système de marquage Les icônes de marquage ont été mises à jour mais ne sont pas définitives. Effet visuel final à venir.

Des indicateurs de santé basse et critique ont été ajoutés aux icônes de marquage d’adversaires. Ces indicateurs s’affichent lorsque vous marquez un adversaire alors que vous voyez ses points de vie. Les capacités/évènements suivants peuvent vous permettre de voir les points de vie d’un adversaire : Opportuniste (Sombra) Piratage (Sombra) Valkyrie (Ange) Infravision (Fatale)

Ajout d’effets visuels de confirmation et d’annulation. Annulez un marquage pour le faire disparaître. Confirmez un marquage pour accuser réception à vos camarades de leur indication à l’aide d’une réponse contextuelle.

Les marquages de dernière position connue possèdent désormais des effets visuels uniques. Les marquages de dernière position connue sont immobiles et n’apparaissent qu’une fois qu’un adversaire déjà marqué disparaît de votre champ de vision.

Les marquages hors-champ sont désormais animés afin d’attirer votre attention. Mises à jour de la roue de marquage Toute ouverture de la roue de marquage lance désormais automatiquement un marquage contextuel. Ceci vous permet de marquer des adversaires lorsque vous ouvrez la roue de façon accidentelle.

La roue de marquage garde en mémoire la position de votre curseur au moment où vous l’avez ouverte (plutôt que de placer un marqueur à son emplacement actuel).

Les marquages environnementaux fonctionnent désormais de la même manière.

La roue de marquage possède désormais une zone morte sur mesure, plus petite que celle des autres roues (communication, emotes, répliques, réponses).

La roue de marquage possède désormais un bouton « Retour ». À la manette, cette fonctionnalité est disponible sur toutes les roues.

Marquage en cas de mort Dans les 3 secondes qui suivent votre mort, vous pouvez marquer l’adversaire qui vous a tué(e). Ceci prévient le marquage répété d’adversaires pour indiquer leur position à votre équipe, d’autant que votre cadavre ne vous permettra pas forcément de les voir. Votre mort ne confère pas de vision à vos camarades, ce qui signifie que si aucun de vos alliés n’a votre bourreau en visuel, vous ne pourrez placer qu’un marquage de dernière position connue. La plupart des marquages ne fonctionnent pas en cas de mort et indiquent à la place votre délai de réapparition dans le canal d’équipe. Vous n’avez pas besoin de viser votre adversaire puisque vous n’en avez plus la possibilité au cours de ces 3 secondes. Ces marquages possèdent des restrictions anti-abus plus sévères que les marquages d’ennemis ordinaires.

ÉCRAN DES SCORES Mises à jour générales



L’écran des scores a subi plusieurs modifications motivées par tous les commentaires extrêmement pertinents que nous avons reçus depuis la première bêta. L’écran a été complètement réorganisé de façon à rassembler les informations les plus importantes, ce pour une consultation plus aisée.

Les indicateurs de charge d’ulti ont été améliorés et affichent désormais des valeurs numériques.

L’opacité a été réduite afin de rendre l’action plus visible lorsque vous consultez l’écran des scores. Nous avons hâte de lire vos commentaires sur le nouvel écran des scores, que nous comptons encore mettre à jour et peaufiner.



Mises à jour des statistiques



Nous travaillons à réorganiser les statistiques (générales et propres à chaque personnage) qu’affiche l’écran des scores. L’écran des scores affiche désormais les éliminations, soutiens, morts, dégâts infligés aux héros, soins conférés et dégâts atténués. Voici les nouvelles statistiques : La statistique « Soutiens » regroupe ce que nous appelions autrefois « Soutiens défensifs » et « Soutiens offensifs ».

La statistique « Dégâts atténués » comprend l’ancienne statistique « Dégâts bloqués », mais inclut aussi les dégâts annulés par des effets tels que le Nanoboost d’Ana ou le Blindage d’Orisa. Ceci n’est pas définitif, car nous comptons également lui permettre de suivre les dégâts atténués par des capacités comme le Mur de son de Lúcio.

La plupart des personnages possèdent des statistiques qui ne sont pas encore implémentées. Celles-ci sont indiquées par une vignette « NYI » (soit « pas encore implémenté ») apposée après leur nom. Nous les avons néanmoins ajoutées à l’écran des scores afin que vous puissiez nous faire part de vos commentaires quant à cette fonctionnalité.



SON Mises à jour du son multicanal home cinéma Toutes les ambiances sonores possèdent désormais un mixage approprié au son multicanal (ou son surround). Mises à jour de l’audio 3D Xbox – Overwatch est désormais compatible avec Dolby Atmos pour home cinéma et l’audio 3D pour casques.

PS5 – Overwatch est désormais compatible avec l’audio 3D Sony pour casques et TV. CARTES Contrôle Ilios Éclairage : crépuscule

Tour de Lijiang Éclairage : aube

Oasis Éclairage : nuit

Népal Éclairage : matin

Busan (NOUVEAU) Éclairage : nuit

Escorte Circuit Royal Éclairage : nuit

Dorado Éclairage : crépuscule

Route 66 Éclairage : nuit

Gibraltar (NOUVEAU) Éclairage : matin

Junkertown Éclairage : matin

Hybride Midtown Éclairage : matin

King’s Row Éclairage : crépuscule

Eichenwalde Éclairage : crépuscule

Hollywood Éclairage : matin

(NOUVEAU) Paraíso C’est en plein cœur de Rio que vous transporte Paraíso, notre nouvelle carte Hybride ! Escortez un char du carnaval à travers la ville, de la plage ensoleillée jusqu’au « Clube Sinestesia » de Lúcio !

Avancée New Queen Street Éclairage : matin

Colosseo Éclairage : crépuscule

Combat à mort Kanezaka

Malevento HÉROS ET HÉROÏNES Mises à jour générales Passif de rôle : soutien Le délai d’activation du soin a été augmenté de 1 à 1,5 seconde.

(NOUVEAU) Passif de rôle : DPS Vous conservez jusqu’à 30% de votre charge d’ulti lorsque vous changez de personnage DPS. Le bonus de vitesse de déplacement a été supprimé. Les personnages dont la vitesse de déplacement de base avait été modifiée à cause de l’ancien passif de rôle sont repassés à leur valeur d’origine.

TANKS REINHARDT Armure réduite de 350 à 300 points. Points de vie augmentés de 300 à 325.

WINSTON Générateur d’écran Points de vie du Générateur d’écran réduits de 800 à 700. Rage primordiale (capacité ultime) Coût de la capacité ultime augmenté de 10%.

D.VA Armure du méca augmentée de 200 à 300 points. Points de vie du méca réduits de 450 à 350.

DOOMFIST Onde de choc Ne ralentit plus les ennemis. Parade puissante Réduction des dégâts diminuée de 90% à 80%.

ORISA Canon à fusion amélioré Dégâts augmentés de 10 à 12 points. La taille des projectiles n’augmente plus avec la distance. Taille initiale des projectiles réduite de 0,3 à 0,1. Bonus de dégâts critiques augmenté de 50% à 100%. Réduction des dégâts à portée maximale diminuée de 70% à 50%. Portée maximale de réduction des dégâts diminuée de 15-35 mètres à 15-25 mètres. Blindage La pénalité de vitesse de déplacement de 20% a été supprimée. L’immunité contre les tirs à la tête a été supprimée. Rotation de javelot Temps de recharge réduit de 10 à 7 secondes. Bonus de vitesse de déplacement réduit de 65% à 40%. Recul augmenté. Javelot d’énergie Dégâts d’impact réduits de 80 à 60 points. Temps de recharge augmenté de 6,5 à 8 secondes. Vague Terra Dégâts maximum augmentés de 275 à 500 points. Les dégâts commencent à augmenter après l’ancienne barre des 200 points de dégâts.

DPS BASTION Grenade tactique A-36 Temps de recharge réduit de 10 à 8 secondes.

CASSIDY Roulade Confère désormais 50% de réduction des dégâts pendant sa durée (0,4 seconde).

CHACAL Piège d’acier Empêche de nouveau tout mouvement. Vitesse du projectile augmentée de 10 à 15. Lance-grenades Taille des projectiles augmentée de 0,2 à 0,25.

PHARAH Lance-roquettes Une fois à court de munitions, commence à recharger 0,25 seconde plus tôt. Conflagration Inflige désormais 30 points de dégâts et un effet de recul augmenté en cas d’impact direct.

SYMMETRA Projecteur à photons (tir principal) Munitions maximales augmentées de 70 à 100. Ne génère plus de munitions lors d’un tir contre un écran. Projecteur à photons (tir secondaire) Vitesse du projectile augmentée de 25 à 50. Dégâts maximum réduits de 120 à 90 points (45 points de dégâts d’impact, 45 points de dégâts d’explosion). Taille du projectile à charge maximale réduite de 0,5 à 0,4. Coût des munitions augmenté de 7 à 10. Délai avant charge maximale augmenté de 1 à 1,2 seconde. Téléporteur Temps de création réduit de 2 à 1 seconde. Possède désormais une durée de vie maximale de 10 secondes. Temps de recharge augmenté de 10 à 16 secondes. Le temps de recharge commence au placement du Téléporteur. Points de vie réduits de 300 à 200 (50 points de vie, 150 points de bouclier). Portée réduite de 30 à 22 mètres. Tourelle sentinelle Vitesse de déplacement augmentée de 15 à 20 . Réduction de vitesse de déplacement appliquée aux cibles diminuée de 20% à 15% par tourelle.

TORBJÖRN Pistolet à rivets (tir principal) Délai de récupération après tir réduit de 0,6 à 0,55 seconde. Pistolet à rivets (tir secondaire) Délai de récupération après tir réduit de 0,8 à 0,7 seconde.

SOUTIENS ZENYATTA Orbe de discorde Délai avant retrait de l’orbe lorsque la cible n’est plus en visuel réduit de 3 à 2 secondes.

ANGE Ange gardien Ne peut plus être annulée en s’accroupissant pour bénéficier d’une propulsion verticale. Vous propulse désormais automatiquement en l’air à la fin de l’effet d’Ange gardien. Saut de l’ange Saut de l’ange ralentit désormais également la vitesse d’ascension en cas de maintien de la touche, et plus seulement la vitesse de chute. Ainsi, vous pouvez atténuer les reculs verticaux (comme celui de la Mine incapacitante de Chacal), mais aussi contrôler la hauteur à laquelle vous envoie la propulsion d’Ange gardien.

CORRECTIONS DE BUGS Général Correction d’un problème qui empêchait d’éviter ses coéquipiers.

Correction d’un problème : l’aperçu du viseur n’apparaissait pas dans les options.

Correction d’un problème : certains paramètres de personnage étaient vides.

Correction d’un problème : certains marquages affichaient l’icône « Trop génial ! ».

Correction d’un problème : passer les derniers instants atténuait grandement les bruits de pas ennemis après réapparition.

Correction de divers problèmes relatifs aux emotes, célébrations et modèles.

Correction de divers problèmes relatifs à l’interface, au canal de discussion, à la recherche de partie et aux parties personnalisées. Héros et héroïnes Correction d’un problème qui pouvait verrouiller la caméra sous la carte lors de l’utilisation de certaines capacités ultimes. Doomfist Correction d’un problème : la Parade puissante de Doomfist pouvait réduire les dégâts de la Grenade tactique A-36 de Bastion et des Bombes collantes d’Écho.

Correction d’un problème : les cibles touchées par un Direct d’enfer à charge minimale envoyé dans un mur ne recevaient pas de dégâts d’impact. Genji Correction d’un problème qui empêchait la réinitialisation de Frappe du vent après une élimination et déclenchait son temps de recharge.

Correction d’un problème : Genji ne subissait pas le bon montant de dégâts lorsqu’il utilisait Frappe du vent pendant l’explosion d’une Bombe collante. Orisa Correction d’un problème qui empêchait l’annulation de Rotation de javelot en cas de piratage. Chopper Correction d’un problème qui permettait à Chopper d’attirer des adversaires avec Traquelard même après avoir été étourdi, piraté ou anesthésié. Sombra Correction d’un problème qui coupait les sons à haute fréquence lorsque Sombra utilisait Furtivité. Zarya Correction d’un problème qui permettait à Zarya de conférer Écran généré à un allié au moment de sa mort, ce qui consommait une charge. Zenyatta Correction d’un problème : relancer l’Orbe de discorde sur un adversaire faisait passer l’icône de la capacité en bleu. Problèmes connus Les tags n’apparaissent pas sur certains objets.

Plusieurs problèmes liés aux armes dorées.

Certaines capacités de la reine des Junkers ne font pas vibrer la manette.

L’entrée en scène « Indécelable » de Sombra ne s’active pas toujours lors de l’Action de la partie.

Les couleurs manquent à certains modèles de Zenyatta.

Les personnages peuvent vibrer ou traverser le Mur de glace de Mei lorsqu’ils changent de direction alors que celui-ci apparaît.

Plusieurs personnages bénéficient d’astuces obsolètes.

Les Exo-bottes de Baptiste peuvent ne pas fonctionner.

Le jeu peut ne pas charger certains éléments lors des derniers instants ou de l’Action de la partie.

