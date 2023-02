Overwatch 2 : Les joueurs vont pouvoir débloquer des skins gratuitement

Une mise à jour du modèle économique d'Overwatch 2

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis la sortie d'le 4 octobre 2022, le modèle économique du jeu a fait beaucoup de bruit parmi la communauté. Pour cause,, l'une des monnaies du premier opus qui permettait d'acheter gratuitement des skins, des sprays ou encore des emotes. Les personnes qui avaient encore des crédits sur Overwatch avant sa fermeture pouvaient bien évidemment s'en servir sur Overwatch 2 sous la forme de « crédits hérités », mais c'était tout. Il n'y avait aucun autre moyen d'en gagner, ce qui a suscité le mécontentement des joueurs. Cependant, Blizzard a pris en compte les retours de sa communauté et a annoncé le retour des crédits pour la saison 3.



La saison 3 d'Overwatch 2 devrait normalement arriver le 7 février et, avec elle, desdu jeu. En effet, une ancienne monnaie va être réintroduite :. Les joueurs vont à nouveau pouvoir en gagner pour pouvoir ensuite s'acheter des cosmétiques sans avoir besoin de mettre la main au porte-monnaie.Toute personne investie dans le FPS pourra gagnerdans le passe de combat. Des changements dans la galerie des héros vont également permettre à tout le monde de se procurer des anciens skins légendaires à des prix plus que corrects. « Premièrement, presque tous les skins épiques et légendaires avant le lancement d'Overwatch 2 seront toujours disponibles dans la galerie des héros à l'achat avec des pièces ou des crédits Overwatch. Cela inclut les skins des modes d'événements saisonniers, vous pouvez donc enfin vous procurer Witch Mercy, Surf 'N' Splash Torbjörn ou Snowman Wrecking Ball à tout moment de l'année sans attendre que l'événement se déroule ! Deuxièmement, nous abaissons le prix standard de ces skins légendaires à 1 500 pièces ou crédits. »Si nous prenons en compte ces informations, cela signifie que, même s'ils ne souhaitent pas investir de l'argent réel dans le jeu. Néanmoins, Blizzard n'oublie pas les membres de sa communauté qui possèdent déjà de nombreux, voire la totalité des anciens skins d'Overwatch et a annoncé réfléchir à d'autres façons de dépenser les crédits dans le futur. « Nous comprenons que certains joueurs ont déjà de très gros soldes de crédits. Pour nous assurer que tous les joueurs se sentent récompensés pour le temps qu'ils passent à jouer, nous recherchons d'autres façons pour les joueurs d'utiliser les crédits à l'avenir. »Si nous ne savons pas encore ce que nous réserve Blizzard, nous devrions probablement avoir plus d'informations dans les mois à venir.