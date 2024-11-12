Overwatch 2 annonce Overwatch: Classic avec des dates

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 novembre 2024 à 11h10
Blizzard a prévu de lancer le mode Overwatch: Classic, qui mise sur la nostalgie, sur Overwatch 2, et ce, pendant une durée déterminée.
Overwatch 2 annonce Overwatch: Classic avec des dates
Depuis la sortie d'Overwatch 2, Blizzard apporte régulièrement de nouveaux contenus sur son FPS, notamment via des saisons. Cette fois-ci, les développeurs jouent sur la carte de la nostalgie et ont, ainsi, annoncé l'arrivée du mode à durée limitée Overwatch: Classic sur Overwatch 2.

Overwatch: Classic arrive pendant quelques semaines sur Overwatch 2

En effet, par le biais de diverses publications sur le compte Twitter/X de la franchise, Blizzard a annoncé que le mode Overwatch: Classic sera disponible du 12 novembre 2024 au 3 décembre prochain sur Overwatch 2. Celui-ci, qui remonte « jusqu'à la version 1.0 de mai 2016 », a donc pour objectif de recréer l'expérience originale Overwatch.
Ainsi, au cours des prochaines semaines, les joueurs et les joueuses d'Overwatch 2 pourront retrouver le gameplay du titre de 2016, notamment aux côtés des 21 héros, répartis dans quatre classes (« Offense », « Defense », « Tanks » et « Supports ») et avec leurs capacités d'antan, et ce sur les 12 cartes « de lancement d'origine ». Le tout jouable en 6 versus 6. Les développeurs précisent, d'ailleurs, qu'Overwatch: Classic dispose de la règle « No Hero Limits », permettant à toute une équipe de sélectionner le même personnage jouable, pendant les premiers jours (celle-ci sera activée, par la suite).

Pour l'occasion, Blizzard a partagé une vidéo, dont la durée est inférieure à deux minutes, présentant le mode Overwatch: Classic à venir sur Overwatch 2.

Miniature vidéo

Rappelons, pour conclure, qu'Overwatch 2 est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Le titre est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Overwatch : Du favoritisme pour la création de nouveaux skins ? Son directeur artistique répond
Overwatch 2 16 septembre 2026

Overwatch : Du favoritisme pour la création de nouveaux skins ? Son directeur artistique répond

Alors qu'il y a plus de 50 héros jouables dans Overwatch, il semble que les nouveaux skins soient principalement réservés aux personnages les plus populaires. Face aux réactions des joueurs, le directeur créatif a pris la parole.
Overwatch : Nos premières impressions sur Doctrine et les remaniements de Sombra et Chopper
Overwatch 2 15 septembre 2026

Overwatch : Nos premières impressions sur Doctrine et les remaniements de Sombra et Chopper

À l'occasion de la BlizzCon 2026, nous avons pu prendre en main Doctrine, le nouveau Support d'Overwatch, mais aussi découvrir les remaniements apportés à Sombra et Chopper. Voici ce que nous avons pensé de ces trois héros après cette première session.
Overwatch : Comment obtenir un skin Mythique gratuitement grâce à la BlizzCon 2026 ?
Overwatch 2 14 septembre 2026

Overwatch : Comment obtenir un skin Mythique gratuitement grâce à la BlizzCon 2026 ?

À l'occasion de la BlizzCon 2026, Blizzard permet aux joueurs d'obtenir gratuitement un bundle de skin Mythique dans Overwatch. Voici comment récupérer votre récompense et jusqu'à quand en profiter.

commentaire (0)