Overwatch 2 annonce Overwatch: Classic avec des dates

Blizzard a prévu de lancer le mode Overwatch: Classic, qui mise sur la nostalgie, sur Overwatch 2, et ce, pendant une durée déterminée.
Depuis la sortie d'Overwatch 2
, Blizzard apporte régulièrement de nouveaux contenus sur son FPS, notamment via des saisons. Cette fois-ci, les développeurs jouent sur la carte de la nostalgie et ont, ainsi, annoncé l'arrivée du mode à durée limitée Overwatch: Classic sur Overwatch 2
.
Overwatch: Classic arrive pendant quelques semaines sur Overwatch 2
En effet, par le biais de diverses publications sur le compte Twitter/X de la franchise, Blizzard a annoncé que le mode Overwatch: Classic sera disponible du 12 novembre 2024 au 3 décembre prochain sur Overwatch 2
. Celui-ci, qui remonte « jusqu'à la version 1.0 de mai 2016
», a donc pour objectif de recréer l'expérience originale Overwatch.
Ainsi, au cours des prochaines semaines, les joueurs et les joueuses d'Overwatch 2 pourront retrouver le gameplay du titre de 2016
, notamment aux côtés des 21 héros, répartis dans quatre classes (« Offense », « Defense », « Tanks » et « Supports ») et avec leurs capacités d'antan, et ce sur les 12 cartes « de lancement d'origine
». Le tout jouable en 6 versus 6. Les développeurs précisent, d'ailleurs, qu'Overwatch: Classic dispose de la règle « No Hero Limits », permettant à toute une équipe de sélectionner le même personnage jouable, pendant les premiers jours (celle-ci sera activée, par la suite).
Pour l'occasion, Blizzard a partagé une vidéo
, dont la durée est inférieure à deux minutes, présentant le mode Overwatch: Classic à venir sur Overwatch 2
.
Rappelons, pour conclure, qu'Overwatch 2
est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Le titre est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
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