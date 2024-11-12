Overwatch 2 annonce Overwatch: Classic avec des dates

Blizzard a prévu de lancer le mode Overwatch: Classic, qui mise sur la nostalgie, sur Overwatch 2, et ce, pendant une durée déterminée.

Overwatch: Classic arrive pendant quelques semaines sur Overwatch 2

Overwatch: Classic is coming! Are you with us? ✨



💪 Play as the original 21 heroes

💥 Return to the chaotic fun of 6v6

🗺️ Revisit iconic maps from launch



Relive the thrill for a limited time Nov 12 - Dec 3 🙌 pic.twitter.com/ikJwT71kZN — Overwatch (@PlayOverwatch) November 11, 2024

Depuis la sortie d', Blizzard apporte régulièrement de nouveaux contenus sur son FPS, notamment via des saisons. Cette fois-ci, les développeurs jouent sur la carte de la nostalgie et ont, ainsi, annoncéEn effet, par le biais de diverses publications sur le compte Twitter/X de la franchise,. Celui-ci, qui remonte « jusqu'à la version 1.0 de mai 2016 », a donc pour objectif de recréer l'expérience originale Overwatch.Ainsi, au cours des prochaines semaines,, notamment aux côtés des 21 héros, répartis dans quatre classes (« Offense », « Defense », « Tanks » et « Supports ») et avec leurs capacités d'antan, et ce sur les 12 cartes « de lancement d'origine ». Le tout jouable en 6 versus 6. Les développeurs précisent, d'ailleurs, qu'Overwatch: Classic dispose de la règle « No Hero Limits », permettant à toute une équipe de sélectionner le même personnage jouable, pendant les premiers jours (celle-ci sera activée, par la suite).Pour l'occasion,, dont la durée est inférieure à deux minutes,Rappelons, pour conclure, qu'est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch. Le titre est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.