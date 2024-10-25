Overwatch 2 : Le mode 6v6 annoncé, mais avec une mauvaise surprise

Incontournable dans le premier opus de la franchise, le mode 6v6 va arriver très prochainement dans Overwatch 2 sous forme d'expérimentation temporaire.
Au lancement d'Overwatch 2, les joueurs avaient été surpris de découvrir que le très apprécié mode 6v6 passait à un format 5v5. Régulièrement, les fans insistaient auprès de Blizzard pour rajouter ce mode au jeu de tir. Cependant, l'option a longtemps été mise de côté. Mais d'ici la fin de l'année, les affrontements à 6 contre 6 seront bien d'actualité dans Overwatch 2
. Toutefois Blizzard a annoncé que ce style de match ne serait disponible que pour une durée limitée
, et sous deux formes différentes.
Le mode 6v6 en teste pendant la saison 14 d'Overwatch 2
En vue de mener des tests et d'adapter le contenu à venir d'Overwatch 2, Blizzard a annoncé 2 formats différents pour les matchs à 6 contre 6.
Le premier proposera aux héros de créer une composition « min. 1, max. 3 »
. Concrètement, les joueurs auront l'obligation de créer une équipe incluant au minimum un personnage de chaque rôle (attaque, défense et soutien). Cependant, il ne pourra pas y avoir plus de 3 personnages avec la même classe dans une équipe.
Le second format annoncé est bien connu des amateurs de la franchise, car il s'agit de la composition 2-2-2
. Chaque équipe devra donc inclure deux personnages de chaque classe. Ce retour aux sources permettra notamment aux développeurs de voir si ce format fonctionne sur Overwatch 2 et s'il est plus efficace que la composition « min. 1, max. 3 ».
Tous deux incluront un ensemble spécial de modifications d'équilibrage, notamment une réduction des capacités offensives et défensives des tanks. Afin de rassurer les utilisateurs, il a été précisé que ces modes de jeu seront accessibles pendant toute la durée des tests et qu'ils n'empièteront pas sur les autres modes déjà disponibles
. Cependant, il est impossible de savoir à l'heure actuelle si ces modes 6v6 seront inclus de manière définitive dans Overwatch 2.
Les deux modes de jeu seront disponibles juste après le déploiement de la saison 14, sous forme de 2 vagues
prévues pour le 14 décembre et en début d'année prochaine.
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