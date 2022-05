Overwatch 2 : L'audience a chuté de 99 %

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À l'heure actuelle, la bêta d'Overwatch 2 a toujours lieu. Démarrée le 26 avril dernier, elle prendra fin le 17 mai prochain. Au cours des deux dernières semaines,, en matière d'audience.En effet, récemment, TwitchTraker a indiqué un record pour la franchise : le nombre de viewers sur Twitch était passé de entre le 26 et le 27 avril . Un chiffre très important, probablement justifié par les Twitch Drops et le nombre de joueurs et de joueuses désirant obtenir une clé bêta pour s'essayer au soft de Blizzard.Malheureusement, depuis, l'enthousiasme et l'intérêt pour le titre semblent s'être essoufflés. Comme l'indiquent les journalistes de Forbes , en seulement une semaine. Au moment de la publication de leur article, ils ont remarqué qu'il n'y avait plus que 15 000 personnes en train de regarder des lives Twitch sur Overwatch 2 . En ce jeudi 5 mai au matin, nous notons 1 200 viewers.Il se pourrait que ces statistiques grimpent à nouveau, dans les prochains jours, mais la baisse est tout de même assez importante.Pour rappel, précédemment, nous vous avions concocté un article récapitulatif concernant la refonte de Doomfist et Orisa. Par ailleurs, une autre phase de bêta serait prévue et pourrait arriver dans les prochains mois.Concernant la sortie d', nous n'avons aucune date de sortie précise, mais nous devrions l'accueillir en 2022. Le titre devrait se rendre, alors, disponible sur PC, PlayStation et Xbox.