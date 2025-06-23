Overwatch 2 dévoile les changements prévus pour les cartes en saison 17

Si vous n'appréciez pas certaines cartes du mode Flashpoint, la saison 17 d'Overwatch 2 devrait vous combler avec des changements importants et un ajout majeur.
La saison 17 d'Overwatch 2
va introduire une nouvelle mécanique : le vote de carte
. Avant chaque début de partie, les joueurs vont être invités à choisir leur carte préférée parmi 3 choix aléatoires. Celle qui obtiendra le plus de voix deviendra le terrain de jeu pour l'affrontement à venir. Mais l'introduction de cette fonctionnalité a incité les développeurs de Blizzard à revoir deux cartes du mode Flashpoint délaissées par la communauté
et à ajouter une nouvelle destination à la liste.
Deux cartes du mode Flashpoint retravaillées pour la saison 17 d'Overwatch 2
Lors d'un Developer Livestream diffusé sur YouTube
, Alec Dawson (directeur adjoint du jeu), Jorge Murillo (concepteur de niveau) et Megan Reardon (influencer manager) ont présenté les niveaux concernés et les ajustements prévus. Dans un premier temps, ils expliquent que le vote de cartes va permettre d'avoir une vision globale des cartes les plus appréciées et d'adapter les modifications à venir en fonction des choix des joueurs.
Puis ils s'attardent sur les deux cartes qui vont connaître des changements dans les prochaines semaines : Suravasa et New Junk City
. Pour ces deux terrains de jeu, les équipes ont souhaité rendre plus clairs les itinéraires de traversée entre les points d'intérêt. Ils ont également tenu à ajouter de « plus grandes entrées »
afin d'améliorer la visibilité et créer de nouvelles zones pour les affrontements à plusieurs.
Destination Aatlis, une nouvelle carte inspirée par Marrakesh
Après cette présentation des changements dans les deux cartes existantes, les développeurs prennent quelques minutes pour dévoiler la toute nouvelle destination du mode Flashpoint : Aatlis
. Pour cette carte inspirée par Marrakesh, le trio explique que « Nous avons donné la priorité à la navigation avec cette carte en particulier, de différentes manières : en regardant les angles des rues, en s'assurant qu'elle ne vous emmène pas sur une voie détournée
».
Rappelons pour conclure que ces nouveautés arriveront pendant la saison 17 d'Overwatch 2 qui débutera officiellement le 24 juin prochain
. Le titre est jouable gratuitement sur PC ainsi que sur la plupart des consoles actuelles.
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