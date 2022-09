Overwatch 2 dévoile l'une de ses nouvelles cartes

The views in Portugal are beautiful this time of year. 📍



Say hello to Esperanča, an all-new PUSH map coming to Overwatch 2 on October 4! pic.twitter.com/tSqIlCqS7G — Overwatch (@PlayOverwatch) September 22, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le deuxième opus de la licence FPS de Blizzard fera son arrivée d'ici quelques jours, au début du mois d'octobre pour être précis. Sans surprise, les annonces concernant le contenu au démarrage se multiplient.Nous avions été gratifiés lors du Tokyo Gameshow du trailer d'annonce pour Kiriko exclusive au deuxième épisode. Plus en amont, nous avions également eu droit aux annonces de deux nouveaux personnages disponibles dès le lancement du jeu à savoir Reine des Junkers et Sojourn.. Elle avait déjà été partiellement montrée lors de précédentes annonces, nous pouvons cette fois-ci en voir un peu plus dans une série de vidéos publiées sur le compte Twitter du jeu. Nous savions déjà que la carte allait se dérouler au Portugal et qu'il s'agirait d'une carte de type Push, le nouveau mode de jeu exclusif àToutefois, nous connaissons maintenant de nouveaux éléments de la carte, ceux-ci sont toutefois principalement esthétiques et ne permettent pas forcément de se donner un avis sur le ressenti du terrain une fois en jeu.Esperanca vient rejoindre une liste de nouvelles cartes déjà annoncées, parmi lesquelles nous pouvons mentionner New Queen Street à Toronto, Midtown à New York, Paraiso à Rio de Janeiro, Circuit Royal à Monaco, Colosseo à Rome, ainsi que deux autres nouvelles cartes qui se dérouleront respectivement en Inde et à Gothenburg en Suède., il faudra toutefois retirer Hanamura et le Temple d'Anubis qui ne seront présentes qu'en dehors du mode de jeu classique.Pour rappel, la sortie d'est programmée pour le 4 octobre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch.