Overwatch 2 : Découvrez à quelles dates vous pourrez tester sa nouvelle héroïne

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 mars 2025 à 14h26
Blizzard avait annoncé qu'un week-end de découverte serait proposé aux joueurs pour tester Freja. La période vient d'être officialisée, et elle arrive très bientôt.
Overwatch 2 : Découvrez à quelles dates vous pourrez tester sa nouvelle héroïne
Lors de la présentation des nouveautés à venir en saison 15 et en saison 16, Blizzard dévoilait plusieurs informations sur sa prochaine recrue : Freja, la chasseuse de primes. Certaines caractéristiques de gameplay ont été présentées à cette occasion, notamment ses sauts et son arbalète Rafale.

En complément, les développeurs ont rappelé qu'il sera possible de la tester en avant-première avant son lancement officiel en jeu. Or, les plus impatients ne devront patienter que quelques jours avant de découvrir tous ses talents. Ils pourront également en apprendre davantage sur l'histoire de Freja grâce à des extras révélés avant l'offre découverte.

De nombreuses surprises afin de se familiariser avec le nouveau personnage d'Overwatch 2

La mise en avant de Freja se fera en 3 phases, dont la première arrivera le 19 mars prochain. La championne des glaces aura tout d'abord droit à une première bande-annonce qui dévoilera le personnage dans sa globalité. Puis le lendemain, le 20 mars, une bande dessinée sera mise en ligne afin que les membres de la ligue découvrent sa personnalité, son histoire et peut-être même ses origines.


Enfin, l'ultime étape surviendra le 21 mars, avec la mise en ligne d'une vidéo de gameplay et le lancement du week-end test dans Overwatch 2. Ces quelques jours permettront notamment à Blizzard d'équilibrer le personnage en fonction des retours de la communauté pour la préparer avant son lancement officiel. Pour rappel, Freja rejoindra définitivement la ligue à l'arrivée de la saison 16, prévue pour le mois d'avril. 

Si vous souhaitez découvrir Freja en avant-première et gratuitement, la championne sera accessible à tous entre le 21 et le 24 mars prochains.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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