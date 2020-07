Overwatch 2 : Blizzard précise son PvE avec des cartes plus grandes et plus complexes

Les nouvelles se font rares concernant Overwatch 2, mais Blizzard vient de lever le voile sur quelques détails.

Des cartes PvE plus grandes et plus complexes

Annoncé lors de laen novembre dernier, les nouvelles concernant Overwatch 2 se font assez discrètes. Les joueurs espéraient en découvrir davantage lors de la BlizzCon 2020, mais cette dernière est annulée suite aux conditions sanitaires dues au COVID-19.Cependant, les choses commencent à évoluer puisque le studio. Ces derniers concernent directement. Le studio a alors annoncé vouloir créerqu'auparavant, et pour ce faire, il explique qu'il a mis en place un moteur graphique se nommant TED, aidant à la construction de ces dernières.Si les nouvelles cartes proposées vont donc être plus grandes et plus complexes,. Aussi, les joueurs seront amenés durant ces missions de coopération à, ce qui augmentera la difficulté de ces dernières. Cela permettra par la même occasion de créer plus d’interactions entre les ennemis et les héros, comme dans Overwatch lorsque les héros s'engagent dans quelques dialogues, mais également entreÀ l'heure actuelle,. Nous pouvons espérer une annonce prochainement de la part du studio.