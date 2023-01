Overwatch 2 : Aaron Keller revient sur le développement de la campagne (PvE)

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme vous le savez probablement déjà,, contrairement à son aîné, doit disposer d'une campagne solo, soit d'un mode PvE. Or, à son lancement, le titre n'a pas bénéficié de cette fonctionnalité majeure, qui ne possède, d'ailleurs, toujours pas de date de sortie.Récemment, le directeur du jeu, Aaron Keller, s'est entretenu avec les journalistes du site NME et est revenu sur, qui se déroule « plus lentement que nous ne le souhaitions ». Aaron Keller a ainsi expliqué que diviser le jeu en deux (dimension multijoueur et une autre solo) fut « une décision difficile » mais « la bonne chose à faire ». Pour autant, le directeur d'Overwatch 2 n'a pas apporté de plus amples précisions. D'après les dernières informations connues, des éléments PvE seront graduellement intégrés sur le jeu, au cours de cette année 2023, mais nous ne savons pas encore quand précisément.Pour rappel, en novembre dernier, un utilisateur Twitter avait demandé à Jared Nessus, occupant le poste d'« Executive Producer » pour le jeu, si le studio comptait donner, prochainement, des nouvelles du mode PvE . Ce à quoi Jared Nessus avait répondu : « [...] Nous parlerons du PvE et d'autres fonctionnalités attendues à l'avenir, mais vous devrez peut-être attendre un peu. J'ai conscience que cette réponse n'est pas très satisfaisante, mais honnêtement, je ne peux pas en dire plus [...] ».Ainsi, comme vous l'aurez compris, il va falloir faire preuve de patience avant de pouvoir découvrir la campagne/mode PvE d'Overwatch 2