Le Brésil vote une loi contre les loot boxes pour protéger les mineurs



le 29 septembre 2025 à 18h49 Publié par Justine Manchuelle le 29 septembre 2025 à 18h49

Assimilées aux jeux d'argent dans de nombreux pays, les loot boxes sont dans le collimateur de plusieurs institutions. Le Brésil a d'ailleurs pris une mesure majeure en interdisant ces boîtes mystères numériques aux joueurs de moins de 18 ans.