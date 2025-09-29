Le Brésil vote une loi contre les loot boxes pour protéger les mineurs

Assimilées aux jeux d'argent dans de nombreux pays, les loot boxes sont dans le collimateur de plusieurs institutions. Le Brésil a d'ailleurs pris une mesure majeure en interdisant ces boîtes mystères numériques aux joueurs de moins de 18 ans.
L'arrivée des loot boxes
dans l'industrie vidéoludique a chamboulé les habitudes de consommation des joueurs. Si elle permet aux éditeurs de proposer du contenu supplémentaire de manière aléatoire, elle a également contribué au développement d'addictions. En effet, beaucoup comparent l'adrénaline d'ouverture de ces boîtes mystères à celle provoquée par les paris et les jeux d'argent.
Sans réelle forme de restriction, des joueurs ont dépensé des milliers d'euros dans ces boîtes mystères. Or, il est possible d'en trouver dans des jeux destinés à des mineurs. Que ce soit dans League of Legends
, dans Overwatch 2
ou encore dans Roblox, il y a ou il y a eu des loot boxes.
Transformer les jeux contenant des loot boxes en titres destinés aux plus de 18 ans
Pour les stopper, certains pays ont tout simplement bloqué ces jeux, les rendant injouables pour tous. Mais le 26 septembre 2025, le gouvernement brésilien a voté une loi qui pourrait marquer un véritable tournant. Suite au vote de la loi 15.211 sur la protection des enfants et des adolescents dans les environnements numériques
par le Congrès brésilien, le président Luiz Inácio Lula da Silva a signé une interdiction historique.
Dans quelques mois, toutes les loot boxes seront interdites aux joueurs de moins de 18 ans.
Si un jeu propose ce type de boîte mystère, sa classification sera automatiquement modifiée pour devenir un titre destiné à un public majeur. Cela signifie que des jeux comme Genshin Impact ou FC 26 (qui possèdent respectivement un PEGI 12 et un PEGI 3 en Europe) deviendront automatiquement des jeux PEGI 18 au Brésil
, même s'ils ne contiennent pas de contenus violents.
Une loi qui entrera en vigueur au printemps 2026
Pour conserver sa classification originelle, un jeu devra donc supprimer ses loot boxes ou ne pas en inclure de base
. D'après un communiqué relayé par le média Eurogamer
, la nouvelle réglementation brésilienne entrera en vigueur en mars 2026
. Si elle s'avère efficace, d'autres pays pourraient eux aussi interdire les jeux contenant des loot boxes aux mineurs.
Mais beaucoup redoutent une forme de pression de la part des grands éditeurs pour faire modifier cette loi, particulièrement pour les jeux free-to-play. Néanmoins, elle montre la volonté du gouvernement brésilien de protéger les plus jeunes joueurs contre les addictions au jeu et d'éventuels problèmes d'argent.
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