Outriders : Une nouvelle vidéo présente la planète Enoch

Après de longs mois de silence, Outriders revient petit à petit sur le devant de la scène. Après une présentation du gameplay, c'est au tour de la planète Enoch d'être mise en avant.

Annoncé en amont de l'E3 2019 par Square Enix,est longtemps resté discret. Cependant, depuis quelques semaines de nouvelles informations ont été révélées, permettant de faire plus ample connaissance avec le jeu de tir développé par People Can Fly. Si le gameplay a été présenté il y a quelques jours, dont toutes les informations sont à retrouver ici , c'est au tour de lad'être au centre d'une vidéo.Nous pouvons donc découvrir, pendant plus de trois minutes,, qui sera le lieu des batailles des joueurs dans. Si autrefois Enoch était une planète similaire à la Terre,, seuls ou en coopération. Pour faire face à ces menaces, les futurs joueurs d'Outriders devront choisir une classe de personnage parmi trois proposées : Pyromane, Illusionniste et Dévastateur, chacune ayant ses propres capacités.Vous pouvez visionner la nouvelle bande-annonce ci-dessous. Les développeurs ont précisé que les images présentes dans celle-ci proviennent du moteur du jeu, pouvant nous donner un indice sur le rendu final. Outriders est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X en fin d'année 2020.