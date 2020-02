Outriders : Du gameplay et de nouvelles informations

Après plusieurs mois de silence, Outriders est, comme prévu, revenu sur le devant de la scène avec le partage d'une multitude d'informations à l'occasion d'un live organisé par Square Enix.

Après avoir partagé une nouvelle bande-annonce ce 11 février , Square Enix avait annoncé que de nouvelles choses seraient présentées ce 13 février dans la soirée. L'éditeur n'a pas manqué le rendez-vous, et donné de nombreuses informations surNous avons, entre autres, eu le droit à une vidéo de gameplay (à retrouver en fin d'article), laquelle avait pour but de présenter les mécaniques de jeu jusqu'alors inconnues. S'il se rapproche en apparence d'un jeu de tir à la troisième personne, Outriders est bien plus que cela,. En effet, au début de l'aventure, les joueurs devront choisir une classe parmi les trois proposées :et. Chacune ayant leur propre caractéristique. Par exemple, comme expliqué dans cette vidéo , le Pyromane est particulièrement à l'aise avec le feu et peut manipuler l’énergie volcanique pour s'en servir comme arme. L'Illusionniste, quant à lui, est capable de jouer avec le temps pour prendre ses ennemis de vitesse et les surprendre alors que le Dévastateur possède lui une force brute provenant de la planète. Chacune de ces classes à ses points forts et faibles, mais aussi son système de guérison.Une fois les hostilités lancées, vous parcourez le champ de bataille de la planète Enoch, autrefois magnifique et ressemblant à la Terre, mais désormais habitée par une chose mystérieuse appelée « Anomalie ». Durant vos aventures, promettant des combats intenses,. Vous pourrez, notamment, personnaliser vos compétences, looter différents objets ou encore prendre part à des quêtes.ne possède pas encore de date de sortie, mais est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X en fin d'année 2020.