Outriders : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer Outriders ?

Quête principale → Entre 15 et 20 heures.

→ Entre 15 et 20 heures. Quête principale et plusieurs secondaires → Plus de 30 heures.

→ Plus de 30 heures. Terminer le jeu à 100 % → Plus de 50 heures.

est un FPS à la troisième personne, développé par le studio People Can Fly et édité par Square Enix. Le titre a débarqué en avril 2021, sur la plupart des plateformes de jeu, notamment sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. L'extension Worlslayer est, quant à elle, arrivée le 30 juin dernier.Ainsi, la sortie officielle d'et de son contenu additionnel, beaucoup de joueurs et de joueuses se lancent ou désirent se lancer dans l'aventure. Certains d'entre eux se demandent alorsChaque joueur a sa propre manière de jouer. Ainsi, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu. Néanmoins, en fonction de sa propre expérience sur ledit jeu et des différents retours, il est tout de même possible de donnerapproximative. Dans le cas d', nous ne parlons, ici, que de la durée de vie estimée pour le jeu de base, qui ne prend donc pas en compte le temps nécessaire pour terminer l'extension Worldslayer.Néanmoins, vous pouvez retrouver, ci-dessous, une estimation de, en fonction de vos objectifs (histoire principale, histoire principale et plusieurs quêtes, terminer totalement le jeu). Notez également que l'heure peut varier si vous avez davantage tendance à explorer chaque zone ou, contrairement, à rusher la quête principale.Pour rappel,est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous désirez parcourir le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur plusieurs versions d'Outriders :