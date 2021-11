Outriders annonce New Horizons, une mise à jour majeure, et un DLC pour 2022

Outriders dévoile sa mise à jour New Horizons

PC Édition Standard → 29,99 € au lieu de 59,99 €, soit 50 % de réduction.

Xbox One et Xbox Series Édition Standard → 29,99 € au lieu de 59,99 €, soit 50 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN de 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Les développeurs nous avaient donné rendez-vous ce 15 novembre, dans la soirée, pour en savoir un peu plus sur le futur d'Outriders, sept mois après sa sortie sur PC et consoles. Comme attendu, une mise à jour majeure, la réelle première de contenu, arrivera avec une pléthore de nouveautés.Au programme de cette mise à jour, qui sera disponible dès le 16 novembre, soit quelques heures après l'annonce,. L'autre très bonne nouvelle pour les joueurs (tout du moins pour certains) est. Ainsi, terminer la mission, quel que soit le temps mis, vous permettra de repartir avec la récompense. Il est toutefois possible de l'activer pour ajouter un petit challenge.Également au niveau des nouveautés,. Il s'agit d'un système qui permet de transformer l'aspect visuel d'un objet en un autre, tout en gardant les mods et statistiques de l'objet.En outre, une multitude d'améliorations seront effectuées avec la mise à jour et plusieurs équilibrages sur les apparences d'armes, les classes et compétences seront apportés. Cette mise à jour est développée depuis plusieurs mois et les développeurs sont fiers de pouvoir enfin la proposer à leur communauté. Qui plus est, Square Enix rajoute que cette mise à jour est le moment idéal pour commencer ou revenir sur Outriders. Tout ce contenu est bien évidemment gratuit.Un aperçu de ces nouveautés est disponible dans la vidéo ci-dessous. Les développeurs ont profité de l'occasion pour, aux alentours du premier anniversaire du jeu, laquelle se nommePour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous ne le possédez toujours pas, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :