Outriders : Une suite annulée à la surprise générale ?

Si elle n'avait pas encore été annoncée officiellement, une suite à Outriders était en développement dans les locaux de People Can Fly. Cependant, celle-ci risque fort de ne pas arriver sur nos consoles.
Le 1er juin 2025, le directeur du studio People Can Fly, Sebastian Wojciechowski, partageait une triste nouvelle sous la forme d'un billet de blog
. Il révélait que deux projets sur lesquels les équipes travaillaient étaient suspendus
.
L'annulation de la suite d'Outriders surprend tout le monde, y compris les développeurs
Si leurs noms définitifs n'étaient pas encore connus, le public les connaissait sous leurs noms de code : Project Gemini et Project Biofrost
. Dans le message publié, il est possible de lire ceci :
La suspension du projet Gemini est la conséquence du fait que l'éditeur ne nous a pas présenté un projet d'avenant au contrat d'édition couvrant les conditions des étapes ultérieures du projet Gemini et de l'absence de communication de la part de l'éditeur quant à sa volonté de poursuivre ou de mettre un terme au projet Gemini.
Mais le 30 juin 2025, de nouvelles informations ont été partagées, cette fois-ci par le média ThumbWars
. D'après leurs sources, Project Gemini était en réalité la suite du jeu Outriders.
Mais le pire est que les équipes de développement auraient été mises au courant de la situation en même temps que le grand public.
Un jeu presque terminé mais stoppé net à cause d'un manque de communication
Comme le précise la note du 1er juin, l'absence de communication entre People Can Fly et Square Enix serait la cause de cet arrêt brutal du développement
, et ce alors même qu'il était quasiment fini. Quant au deuxième titre évoqué, Project Biofrost, il serait basé sur une nouvelle licence mais serait perçu comme « un produit générique, opportuniste, sans originalité ni créativité » par plusieurs sources internes interrogées par les journalistes de ThumbWars.
Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas de déclarations officielles de Square Enix.
D'ailleurs, il est simplement précisé que le développement est suspendu. De fait, l'espoir est encore permis tant que l'éditeur n'a pas confirmé que Project Gemini était bien annulé. Affaire à suivre donc.
commentaire (0)