Outriders : Une suite annulée à la surprise générale ?



le 02 juillet 2025 à 17h20 Publié par Justine Manchuelle le 02 juillet 2025 à 17h20

Si elle n'avait pas encore été annoncée officiellement, une suite à Outriders était en développement dans les locaux de People Can Fly. Cependant, celle-ci risque fort de ne pas arriver sur nos consoles.