Outriders : L'extension Worldslayer dévoile sa date de sortie et son contenu

PC Édition Standard → 14,99 € au lieu de 59,99 €, soit 75 % de réduction.

Xbox One et Xbox Series Édition Standard → 26,92 € au lieu de 59,99 €, soit 55 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN de 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Sorti au mois d'avril 2021, Outriders est développé par People Can Fly et édité par Square Enix. Le soft se veut être un looter shooter dans un univers de science-fiction. Le titre avait su convaincre une bonne partie des joueurs et des joueuses, à son lancement officiel, malgré plusieurs problèmes techniques.Depuis, Outriders s'est doté de nouveaux contenus, via notamment New Horizons. Or, les développeurs de chez People Can Fly ne contentent pas s'arrêter en si bon chemin et ils viennent, tout juste, de dévoilerCette extension d'Outriders offrira un nouvel arc narratif.. Nous devrions, d'ailleurs, avoir à explorer l'aspect plus extraterrestre du monde d'Enoch. Évidemment, qui dit nouvelle campagne, dit bien évidemment nouveaux ennemis à affronter.Sachez qu'un booster sera octroyé à chacun des joueurs dès le lancement de l'extension : celui-ci leur permettra de se lancer directement dans le contenu Worldslayer, puisqu'ils auront accès à un personnage équipé et de niveau 30.Au sujet de cette extension, le directeur créatif de People Can Fly, Bartek Kmita, a déclaré : « Nous avons hâte que les joueurs découvrent Worldslayer. Nous avons ajouté, en plus d'une toute nouvelle campagne, plusieurs nouvelles fonctionnalités qui viennent compléter et améliorer tous les aspects que les joueurs aimaient déjà dans le jeu original ».Par ailleurs, cette extension introduira de nombreux nouveaux contenus. Les joueurs et les joueuses pourront looter de, accéder à unt ainsi qu'undit « Pax ».Les développeurs de chez People Can Fly ont également prévu de mettre en place un, permettant d'acquérir et de monter certaines caractéristiques. En end-game, il sera possible de parcourir l'Notez que l'extension Worldslayer sera disponible sur quasiment toutes les plateformes de jeu, c'est-à-dire sur les consoles PlayStation, Xbox et sur PC.. Tous les joueurs et joueuses qui auront précommandé cette extension auront le droit à un accès anticipé de 48 heures.L'extension seule est affichée au tarif de 39,99 € sur le PlayStation Store, contre 35,99 €, grâce à une remise de 10 %, sur l'Epic Games Store, par exemple.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous ne le possédez toujours pas, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :