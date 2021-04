Outriders : Une arme légendaires et d'autres récompenses offertes aux joueurs

Une arme légendaire pour le personnage au plus au niveau.

Depuis le lancement d' Outriders le 1avril, les serveurs sont victimes de nombreux problèmes , étant très souvent hors-ligne, ce qui empêche tout bonnement les joueurs de lancer une partie, et ce, même s'ils jouent en solo. Si la communauté et People Can Fly, en charge du développement, commencent à voir le bout du tunnel, quelques désagréments viennent encore gâcher l'expérience.Alors qu'une mise à jour majeure sera déployée dans quelques jours, People Can Fly, qui s'excuse pour ces problèmes,. Ainsi, tous les joueurs d'Outriders ayant lancé le jeu au moins une fois entre le 31 mars et le 11 avril et/ou qui ont vu leur inventaire être supprimé seront éligibles aux récompenses suivantes :Ces bonuset les joueurs éligibles les recevront d'ici quelques jours, normalement.Pour rappel,est disponible depuis ce mois d'avril sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series avec le support du cross-play. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC,Notez qu'une démo est également disponible, afin de faire connaissance avec l'univers avant un potentiel achat.