Outriders : Suivre l'état des serveurs & les maintenances

Maintenance Outriders, serveurs down ou en ligne ?

Redémarrez votre jeu : Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer Outriders.

: Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer Outriders. Vérifiez que le jeu est bien à jour : Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour.

: Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour. Redémarrez le PC ou la console : Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre console ou votre ordinateur.

: Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre console ou votre ordinateur. Redémarrez votre routeur : Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.

Depuis son lancement, le 1er avril 2021a vu de nombreux joueurs tenter l'expérience, dans cette aventure jouable seul ou en coopération, proposée par People Can Fly.Que ce soit suite à un problème ou pour implanter une mise à jour, il se peut qu'un jour ou l'autre vous ayez, que ce soit sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. C'est pourquoi nous vous expliquonsou si le problème vient de vous.La plupart du temps,. Pour que cela n'embête pas trop les joueurs, People Can Fly essaye de les limiter, mais parfois, cela prend plus de temps que prévu. Il se peut également que les. Si vous avez du mal à vous connecter au jeu, voici quelques conseils pourComme pour de nombreux jeux en ligne, les développeurs avertissent la communauté sur les réseaux sociaux avant le déploiement d'une mise à jour. Vous pouvez donc vous rendre sur lepour voir si une maintenance est en cours ou a été annoncée. La deuxième option est tout simplement de se rendre sur le, qui indique si oui ou nonà l'instant T ou presque.Cependant, si les serveurs sont opérationnels, mais que vous n'arrivez pas à vous connecter au jeu ou que vous avez des problèmes lors de vos parties, cela vient peut-être de vous. De ce fait, nous vous conseillons quelques astuces pour tenter d'y remédier.Si, malgré tout, la gêne persiste, n'hésitez pas à contacter le support de Square Enix , qui pourrait vous aider. Outriders est, pour rappel, disponible depuis ce 1er avril sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.