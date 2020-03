Outriders : Rencontre avec un boss avec de nouvelles images de gameplay

Annoncé pour la fin de l'année 2020, Outriders vient de dévoiler des images de gameplay montrant alors un combat avec un boss.

Les nouvelles informations se font assez rares concernant. Récemment, nous avons fait la connaissance dans une nouvelle vidéo avec la planète Enoch, habillée de verdure, constituée de plusieurs villes abandonnées et d'un désert et d'autres lieux pas vraiment fréquentables. Ce sont dans ces paysages que les joueurs devront se battre.Il y a peu, une nouvelle vidéo de gameplay a été partagée, en compagnie des streamers, permettant de découvrir les phases de combats. Si les joueurs paraissent enthousiastes de leur première approche avec, ils mettent l'accent surqui sont selon plutôt intéressantes et surtout disponibles assez tôt dans le jeu. De plus,En ce qui concerne la bataille avec le boss qu'ils ont eu à affronter, elle ne leur a laissé que peu de répit et c'est durant cette phase que. Devant garder un œil partout. Non seulement le boss ne cessera de vous tirer dessus, mais vous serez également chahuté par la météo du jeu qui vous enverra tempêtes et éclairs, vous demandant sans cesse d'être sur vos gardes.En attendant de plus amples informations, nous rappelons qu' Outriders est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X en fin d'année 2020.