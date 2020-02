Outriders : Une nouvelle bande-annonce officialise sa sortie sur PS5 et Xbox Series X

Outriders, le shooter RPG dévoilé par Square Enix lors de l'E3 2019, a partagé une nouvelle bande-annonce, laquelle indique que le titre sera également disponible sur les consoles de nouvelle génération.

En juin dernieravait annoncé une nouvelle licence , du nom d', un jeu de tir coopératif jusqu'à trois joueurs, qui s'annonçait déjà ambitieux. Si le triple A n'avait pas donné de ses nouvelles depuis,laquelle précise qu'en plus d'une sortie sur PC, par l’intermédiaire de Steam, PS4 et Xbox One,et rejoint donc la poignée de jeux officialisés sur cette plateforme.Le trailer en lui-même ne nous apprend rien de plus, et, pour comprendre le contexte du jeu. Ainsi, même si nous le savions plus ou mois déjà, les joueurs arrivent sur, mais la réalité est toute autre, étant donné que cette planète contient une multitude de menaces et de choses mystérieuses, au grand dam des humains, qui voyait un Enoch leur dernière chance de survivre. L'une de ces choses sembleNous apprenons également que de plus amples informations et du gameplay seront partagés ce 13 janvier, directement sur la chaîne Twitch Pour rappel,proposera une expérience coopérative jusqu'à trois joueurs, mais sera également jouable en solo ou en duo. Aucune date de sortie n'a pour le moment été indiquée,. Si vous souhaitez, d'ores et déjà le précommander, sachez qu'uneest disponible pour la somme de 59,84 euros sur Steam