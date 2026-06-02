Onimusha: Way of the Sword : La date de sortie aurait fuité

Le silence autour du très attendu Onimusha: Way of the Sword pourrait bientôt prendre fin. Selon plusieurs sources bien informées, Capcom ciblerait la fin du mois de septembre pour le lancement de ce nouvel opus, marquant la renaissance très espérée de sa célèbre franchise d'action.

Capcom pourrait bientôt en dire plus au sujet d'Onimusha: Way of the Sword, toujours prévu pour 2026, mais sans aucune date. Mais cela pourrait bientôt changer, étant donné que la dernière grosse sortie de Capcom de l'année aurait vu sa date de lancement fuiter.

Une date de sortie fixée au 25 septembre ?

Les rumeurs se sont intensifiées suite aux déclarations de l'utilisateur connu sous le pseudonyme intercellular sur les réseaux sociaux. Ce dernier, qui s'est récemment illustré en dévoilant le logo d'un certain Rayman Legends Retold, affirme que le jeu d'action sortira le 25 septembre. Une information qui a rapidement trouvé un écho favorable auprès d'autres figures de l'industrie.

Typo I meant 25 of september 2026 — asdf (@intercelluar) May 30, 2026

L'initié NateTheHate a d'ailleurs corroboré cette piste en précisant que Capcom vise effectivement le mois de septembre pour le lancement de son jeu d'action, même s'il ne peut garantir la justesse exacte de la date du 25. Ces fuites successives laissent peu de place au doute quant aux intentions de l'éditeur japonais. Après avoir régné sur le début d'année, Capcom pourrait tenter de s'imposer en septembre, malgré la concurrence.

Des annonces imminentes lors des conférences estivales

Il est fort probable que le mystère soit levé de manière imminente. Avec l'enchaînement des événements majeurs de l'industrie vidéoludique tels que le State of Play ce soir ou le le Summer Game Fest ce vendredi 5 juin, nous devrions avoir une date de sortie. En sachant que le studio japonais est souvent présent chez l'un ou chez l'autre, nul doute que nous serons fixés dans quelques jours.











Si le mois de septembre se confirme, Onimusha: Way of the Sword atterrira dans une période particulièrement chargée pour les amateurs de jeux d'action. Le titre devra potentiellement jouer des coudes avec des mastodontes annoncés ou pressentis pour la même période, à l'image de Phantom Blade Zero, de Marvel's Wolverine ou encore de The Blood of Dawnwalker, pour ne citer que ces exemples.

Néanmoins, ce choix de calendrier permettrait à l'aventure de Miyamoto Musashi d'esquiver la concurrence écrasante de la fin d'année, nommée GTA 6. Peu de studios se risqueront à sortir leur jeu aux alentours du mois de novembre.

Onimusha: Way of the Sword arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series.