La démo de Onimusha: Way of the Sword cartonne, et Capcom confirme une difficulté plus élevée dans le jeu

La démo de Onimusha: Way of the Sword vient de franchir le cap du million de téléchargements. Face aux retours pointant une difficulté trop basse, Capcom prend la parole pour rassurer les joueurs et promettre un véritable défi dans la version finale.

Alors que Onimusha: Way of the Sword a récemment dévoilé sa date de sortie et a confirmé son arrivée sur la Nintendo Switch 2, l'éditeur japonais a offert aux joueurs une démo, sur toutes les plateformes, permettant de découvrir les mécaniques de combat, les performances techniques et les premiers instants de l'aventure de Musashi. Le succès ne s'est pas fait attendre, puisque cette mise en bouche a enregistré un million de téléchargements en l'espace de quelques jours seulement. Un chiffre impressionnant qui vient couronner une année déjà exceptionnelle pour le studio, mais qui s'accompagne également de quelques interrogations légitimes de la part de la communauté.

Un manque de défi qui fait réagir la communauté

Cependant, au milieu de cet engouement massif, une critique récurrente a commencé à émerger sur les réseaux sociaux. Contrairement aux plaintes habituelles concernant une exigence trop élevée, les joueurs ont été nombreux à souligner que cette démo semblait beaucoup trop facile. Les combats contre les créatures démoniaques s'enchaînent sans grande résistance, laissant une partie de la communauté perplexe quant à l'orientation de ce nouvel opus. Face à cette vague de commentaires, le producteur du jeu, Akihito Kadowaki, a rapidement pris la parole pour clarifier la situation et rassurer les vétérans de la licence qui craignaient une simplification excessive des mécaniques de jeu.

Thanks to everyone who has played the Onimusha: Way of the Sword demo so far!



Here's a short message from Producer Kadowaki regarding the difficulty that some players have expressed. pic.twitter.com/x2cmrysJnj — Onimusha ▶️ Demo Out Now (@OnimushaGame) June 8, 2026

Dans une récente vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le producteur a détaillé les raisons de cette apparente facilité. Le studio a fait le choix conscient de modifier l'équilibrage de cette version d'essai pour privilégier la découverte et le spectacle visuel.

Nous avons entendu les retours selon lesquels la démo semblait trop facile pour certaines personnes. Tout d'abord, la démo n'est qu'une tranche du début de l'histoire. De plus, nous voulions vraiment que vous puissiez profiter d'une variété d'actions de Musashi, nous l'avons donc intentionnellement équipé de certaines compétences de fin de jeu. À cause de cela, certains joueurs ont pu ressentir un manque de défi.

Cette approche tranche radicalement avec les habitudes de Capcom, notamment sur la série Monster Hunter où les versions d'essai ont souvent tendance à handicaper l'équipement des joueurs tout en proposant des monstres redoutables. Ici, l'objectif était avant tout de faire briller le système de combat et de montrer l'étendue du potentiel martial du héros, quitte à sacrifier temporairement la tension inhérente à la survie face aux forces obscures.

Des combats intenses prévus pour le lancement

Que les amateurs de sensations fortes se rassurent, la version finale proposera une expérience bien différente. Akihito Kadowaki a été très clair sur les intentions de l'équipe de développement concernant la difficulté réelle de l'aventure qui attend les joueurs.

Soyez assurés que dans le jeu final, les boss et les Genma réguliers offriront un combat plus difficile.

Onimusha: Way of the Sword arrivera le 25 septembre prochain sur Xbox Series, PS5, PC et Nintendo Switch 2, juste après la sortie de Silent Hill: Townfall et quelques jours avant celle de Minecraft Dungeons 2.