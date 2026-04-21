« Nous n'en avons pas fini avec 2026 », Capcom regarde déjà vers l'avenir, avec ambition

L'éditeur japonais Capcom vit une année exceptionnelle. Après avoir enchaîné les succès critiques et commerciaux, la firme confirme que son année est encore loin d'être finie, avec a minima une dernière sortie, celle du nouvel épisode de la saga Onimusha.

Après avoir sorti, en l'espace d'un mois et demi, trois productions qui ont toutes connu le succès, Capcom n'est pas encore rassasié. Le studio a confirmé la sortie pour cette année de son quatrième jeu, Onimusha: Way of the Sword, signe que 2026 est plus que jamais placée sous le signe de Capcom, qui marque un retour en force.

Une année sous le signe du triomphe pour l'éditeur japonais

Capcom a bien conscience de marcher sur l'eau en ce moment. Depuis le mois de février, le studio a livré un sans-faute impressionnant avec les lancements successifs de Resident Evil Requiem, Monster Hunter Stories 3 et Pragmata. Trois titres majeurs qui ont su conquérir le public et imposer le rythme de cette année 2026. Loin de vouloir s'arrêter en si bon chemin, l'entreprise japonaise a profité de ses réseaux sociaux pour rassurer les joueurs quant à son calendrier de fin d'année.

Our blades are still being sharpened for later this year. https://t.co/yNyLkovDrz — Onimusha (@OnimushaGame) April 20, 2026

Sur son compte officiel, la branche américaine de l'éditeur a publié une image regroupant les jaquettes de ses récents succès, toutes grisées et flanquées de la mention « déjà disponible ». La seule image restante en couleurs est celle d'Onimusha: Way of the Sword. La publication est accompagnée d'un message très clair.

Nous n'en avons pas encore fini avec 2026.

Cette prise de parole audacieuse confirme que le titre sortira bien avant la fin du mois de décembre, balayant ainsi les craintes d'un éventuel report. Il faut dire que le jeu d'action s'est fait plutôt discret ces derniers mois, si ce n'est quelques apparitions de temps à autre. Mais aucune date de sortie n'a pour le moment été indiquée, si ce n'est un simple « 2026 », ce qui pouvait craindre un report auprès de certains.











Un pari sur l'avenir qui ne laisse pas le droit à l'erreur

En affichant une telle assurance, Capcom place la barre des attentes à un niveau particulièrement élevé. Revendiquer publiquement sa domination sur l'année 2026 est une stratégie de communication redoutable, mais qui implique de ne pas décevoir lors de la sortie. Les joueurs attendent désormais un niveau de qualité équivalent aux précédentes productions du studio, mais nul doute que Capcom saura répondre aux attentes.

Pour rappel, le titre se présente comme un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne, plongé dans un univers sombre et périlleux. Fait notable pour les joueurs effrayés par la difficulté des productions actuelles, l'expérience se veut accessible. L'approche choisie s'éloigne volontairement de la complexité technique et punitive d'un Sekiro pour privilégier l'aventure et l'exploration.

Rendez-vous ces prochains mois pour en apprendre plus sur Onimusha: Way of the Sword, et découvrir sa date de sortie, sur PC, PS5 et Xbox Series.