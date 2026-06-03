Onimusha: Way of the Sword s'offre une démo et une date de sortie au State of Play

Comptant parmi les jeux Capcom les plus attendus de 2026, Onimusha: Way of the Sword a gâté sa communauté lors du State of Play du 2 juin 2026 avec une date, l'ouverture des précommandes et une démo jouable immédiatement.

Le State of Play du 2 juin a permis de découvrir certains des titres qui seront disponibles dans les prochains mois, dont Onimusha: Way of the Sword. Par le passé, Capcom avait déjà confirmé que le titre sortirait courant 2026, sans donner de date précise. Profitant de la conférence de Sony, l'éditeur a décidé de dévoiler la date de lancement du nouvel opus d'Onimusha. Mais pour l'occasion, Capcom a aussi partagé deux autres nouvelles.

Combattez les Genmas dès cet automne

Le nouveau trailer a permis aux joueurs de découvrir le mont Oe, un nouveau lieu situé aux abords de Kyoto. Dans cette région, un Genma colossal a établi une garnison que Miyamoto Musashi devra traverser. Cette bande-annonce montre également les capacités de Musashi au combat ainsi que sa transformation en guerrier Oni.

La vidéo se termine en dévoilant la date de sortie d'Onimusha: Way of the Sword. Le nouveau titre de Capcom sera disponible à partir du 25 septembre 2026. Dans la foulée de cette révélation, Capcom a ouvert les précommandes du jeu et les joueurs concernés obtiendront quelques bonus en réservant le jeu.

Trois éditions sont annoncées : une version Standard disponible en version physique ou dématérialisée, ainsi que des versions Deluxe et Premium Deluxe (contenant des objets cosmétiques, des amulettes ou une bande-originale) qui sont exclusivement numériques.

Testez et précommandez dès maintenant Onimusha: Way of the Sword

Les précommandes concernent toutes les versions du jeu, que ce soit sur PlayStation 5, sur consoles Xbox Series ou sur PC. Mais si vous souhaitez avoir un aperçu du jeu avant de craquer, sachez que vous pouvez essayer dès à présent une démo gratuite d'Onimusha: Way of the Sword.

Dans cette démo, les joueurs peuvent découvrir pour la première fois de chez eux l'action enivrante du jeu, explorer le temple historique de Kiyomizu-dera et mettre leurs compétences à l'épreuve lors d'un combat acharné contre Sasaki Ganryu. Enfin, pour inciter les joueurs à poursuivre sur la version complète, l'amulette « Kubi Akari » sera offerte à tous les joueurs ayant fait la démo avant la sortie du jeu.