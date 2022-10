One Piece Odyssey : Une vidéo de gameplay, à Alabasta, partagée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Dernièrement, la communication autour de, développé par ILCA, Inc et édité par Bandai Namco, s'intensifie. Il y a peu de temps, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre avaient partagé un trailer présentant le Royaume d'Alabasta . Cette fois-ci, nous avons le droit àEn effet, ILCA, Inc et Bandai Namco nous ont offertd'One Piece Odyssey grâce à une vidéo récemment partagée, incluantet d'une durée supérieure à sept minutes. Cette communication visuelle nous permet ainsi d'en savoir un peu plus quant au soft et à cette région, que nous pourrons visiter grâce aux souvenirs de l'équipage de Luffy.Comment annoncé précédemment, lors de nos sessions centrées sur l'exploration, nous devrons changer de personnage , et utiliser ses capacités, afin de progresser dans telle ou telle zone. De plus, le titre proposera de nombreusesainsi que. Par ailleurs, cette vidéo refait le point surd'One Piece Odyssey et présente plusieurs affrontements.Pour rappel, One Piece Odyssey arrive le 13 janvier 2023 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, et ce selon plusieurs éditions . La version PC du titre se rendra disponible la veille, soit le 12 janvier 2023, sur la plateforme Steam.