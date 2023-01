One Piece Odyssey s'offre son trailer de lancement

Le trailer de lancement de One Piece Odyssey

Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus que quelques heures à patienter avant de voir débarquer et pouvoir découvrir, développé par ILCA, Inc et édité par Bandai Namco. D'ailleurs, le studio de développement et l'éditeur en charge du soft ont, récemment, partagéCette nouvelle communication visuelle, dont la durée est supérieure à deux minutes, résume l'aventure One Piece Odyssey. Pour rappel, sur ledit titre, les joueurs et les joueuses ont la possibilité d'incarner différents personnages jouables , c'est-à-dire tous les membres de l'équipage de Chapeau de Paille. Grâce au monde des souvenirs, nommé « Memoria », nous pourrons découvrir ou redécouvrir certains arcs narratifs du manga , notamment Marine Ford et Water Seven pour ne citer que deux exemples.One Piece Odyssey mêle des séquences de combat, se jouant au tour par tour et pouvant être ponctuées d'événements (dits « Dramatic scenes ») nous donnant des objectifs bien précis, ainsi que des phases d'exploration. Le titre de Bandai Namco propose également divers donjons.Par ailleurs, remarquons qu'une version démo du soft est disponible gratuitement sur PS4, PS5 ainsi que sur Xbox Series. Celle-ci permet de parcourir le début du jeu et, donc, de se faire une première idée de One Piece Odyssey, avant de potentiellement l'acheter.One Piece Odyssey arrive le 13 janvier 2023 sur PS4 et PS5, Xbox Series. La page Steam du jeu (PC) affiche une date de sortie fixée au 12 janvier.