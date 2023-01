One Piece Odyssey : Quels sont les arcs narratifs du manga disponibles ?

Les arcs narratifs de One Piece présents dans One Piece Odyssey

L'arc Alabasta → a lieu après la saga East Blue. Personnages importants/nouveaux de cet arc : Vivi, Crocodile et Smoker.

→ a lieu après la saga East Blue. L'arc Water Seven → prend place après les événements de la saga Île Céleste. Personnages importants/nouveaux de cet arc : Le CP9 et Franky.

→ prend place après les événements de la saga Île Céleste. L'arc Marine Ford → Marine Ford est un arc de la saga Guerre au Sommet. Personnages importants/nouveaux de cet arc : Ace, Barbe Blanche, Barbe Noire et les Sept Grands Corsaires.

→ Marine Ford est un arc de la saga Guerre au Sommet. L'arc Dressrosa → se situe après l'arc Punk Hazard et avant la saga des Quatre Empereurs. Personnages importants/nouveaux de cet arc : Don Quijote Doflamingo, Trafalgar Law et Rebecca.

→ se situe après l'arc Punk Hazard et avant la saga des Quatre Empereurs.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Plutôt attendu,, développé par le studio ILCA, Inc et édité par Bandai Namco, permettra aux joueurs et aux joueuses de découvrir ou redécouvrir plusieurs arcs narratifs du manga d'Eiichirō Oda. D'ailleurs, dans ce qui suit, vous pouvez retrouver unsur le jeu.Attention, bien que nous ayons fait attention à ne pas trop en dévoiler, cet article pourrait vous spoiler certains éléments du manga et/ou du jeu.Comme vous le savez probablement déjà,dispose d'une mécanique de gameplay nous permettant de (re)plonger dans certains arcs narratifs du manga. Il s'agit du monde des souvenirs, nommé « Mémoria ». Sans plus tarder, voici quelques informations concernantqui sont disponibles et peuvent être parcourus surAu sujet desdeprésents dans, notons que le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont partagé une bande-annonce de plus de deux minutes, qui s'avère plutôt intéressante. En outre, si vous désirez plus de détails, sachez que sur le site de Bandai Namco, vous pouvez retrouver différents articles résumant les événements de chacun de ces arcs dans le manga.Pour rappel, sur, nous pourrons incarner les neuf membres de l'équipage de Chapeau de Paille. Chacun d'entre eux possède ses propres caractéristiques et compétences, qui seront aussi bien utiles durant les combats que pendant les phases d'exploration.