One Piece Odyssey : La démo, comment y jouer ?

Comment télécharger et jouer à la démo de One Piece Odyssey ?

PlayStation Store Allez sur le PlayStation Store depuis votre console PS4 ou PS5. Tapez dans la barre de recherche « One Piece Odyssey ». Ou rendez-vous directement sur la page du jeu à cette adresse (si vous êtes sur un navigateur). Dans la partie concernant les éditions prévues pour le jeu, vous devriez voir « One Piece Odyssey Demo » (comme sur l'image ci-dessous). Si vous atterrissez sur la page de l'édition Standard de One Piece Odyssey , cliquez sur les « ... » puis sur « Demo ». Sélectionnez, ensuite, « Ajouter à la bibliothèque » (gratuit). Lancez le téléchargement de la démo de One Piece Odyssey , selon la plateforme de votre choix. Une fois le téléchargement terminé, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur l'application, affichée dans le menu principal de votre console, pour découvrir la version démo de One Piece Odyssey .



Microsoft Store Allez sur le Microsoft Store depuis votre Xbox Series. Dans la barre de recherche, entrez « One Piece Odyssey Demo » Vous devriez tomber sur la page adéquate. Si vous êtes sur un navigateur, vous pouvez cliquer ici pour vous rendre sur la page de la démo de One Piece Odyssey. Si tel est le cas, cliquez sur « Obtenir » (gratuit) Attendez la fin du téléchargement puis cliquez sur l'application, pour lancer la version démo de One Piece Odyssey .



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En décembre 2022 , le studio de développement ILCA et Bandai Namco ont annoncé qu'unedeserait disponible en janvier sur consoles PlayStation ainsi que sur Xbox Series. Celle-ci est arrivée sur le PlayStation Store et sur le Microsoft Store. D'ailleurs, nous vous expliquons, dans ce qui suit.Comme dit précédemment, ladeest à retrouver sur le PlayStation Store et sur le Microsoft Store. Cette version du soft est, ainsi, jouable sur PS4, PS5 et sur Xbox Series. D'ailleurs, pour la trouver sur lesdits stores et la télécharger, c'est assez simple. Nous vous expliquons comment faire.D'après les dernières informations partagées, cettedepermet aux joueurs et aux joueuses de découvrir le début du jeu (1 à 2 heures). Par ailleurs, sachez qu'il sera possible de transférer sa progression vers la version finale du soft, à sa sortie officielle.Rappelons quedébarque le 13 janvier 2023 sur PS4, PS5 et Xbox Series. Le titre du studio ILCA, Inc et de Bandai Namco se rendra disponible la veille, soit le 12 janvier, sur PC, via Steam.