Once Human tente de reconquérir ses joueurs avec d'importantes nouveautés

Le jeu de survie coopératif surréaliste de NetEase, Once Human, déploie actuellement d'importantes mises à jour et bonus pour attirer de nouveau les joueurs ayant quitté l'aventure ces derniers mois. Avec l'arrivée prochaine de la version mobile prévue pour le 23 avril 2025, l'éditeur chinois fait tout pour redonner vie à sa communauté avec des offres particulièrement généreuses et des fonctionnalités très attendues.
Bonus généreux et invitation à revenir pour les joueurs
Dans une tentative directe pour reconquérir les joueurs perdus en chemin, NetEase a récemment envoyé un email aux comptes inactifs, les invitant à revenir profiter de nouvelles récompenses particulièrement attrayantes :
- Plus de 10 nouveaux objets cosmétiques,
- 40 000 Starchrom, la monnaie virtuelle du jeu.
Cet email insiste sur l'arrivée d'une fonctionnalité particulièrement attendue : les serveurs sans réinitialisation forcée.
Enfin des serveurs qui ne ferment pas
Jusqu'à récemment, les joueurs étaient contraints de repartir de zéro après chaque fin de scénario, une caractéristique très critiquée. Désormais, les nouveaux serveurs qui ne réinitialisent pas, offrent enfin la possibilité aux joueurs de rester sur leur serveur actuel après la fin d'un scénario, ou de migrer vers d'autres scénarios selon leur choix :
Lorsque le scénario se termine après sa phase finale, les joueurs peuvent désormais choisir de rester sur leur serveur actuel, de retourner à Eternaland, ou de s'inscrire dans un nouveau scénario.
De plus, tout joueur n'ayant pas été actif depuis plus de 30 jours sera automatiquement transféré vers Eternaland, d'où il pourra facilement rejoindre de nouveaux scénarios à son retour.
Le partage d'objets entre personnages enfin disponible
Autre nouveauté très attendue par la communauté : la fonctionnalité de partage inter-personnages
, permettant désormais de transférer librement des ressources telles que :
- Blueprints (plans de fabrication),
- Mods et accessoires d'armes,
- Cosmétiques divers.
Cette flexibilité accrue facilite grandement l'expérience de jeu et améliore la gestion du temps investi par les joueurs dans différents personnages sur un même compte.
La version mobile, prochain grand événement pour Once Human
Ces nouveautés arrivent juste avant le lancement officiel de la très attendue version mobile
, prévue pour le 23 avril 2025
. Après avoir passé plusieurs phases de tests multiplateformes réussies sur PC et mobiles, cette nouvelle version devrait relancer l'intérêt pour Once Human, permettant à une nouvelle vague de joueurs d'explorer son univers étrange et inquiétant.
NetEase face à un défi important après des retours mitigés
Malgré ces initiatives positives, NetEase a récemment admis que les retours concernant la deuxième saison du jeu étaient assez démoralisants. Il faudra donc que ces améliorations récentes suffisent à reconquérir la communauté, à quelques semaines seulement du lancement de la version mobile.
Le studio compte clairement sur ces nouveaux ajouts et bonus pour redonner vie à Once Human et espère que ces changements répondront aux attentes des joueurs les plus exigeants.
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