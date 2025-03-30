Once Human tente de reconquérir ses joueurs avec d'importantes nouveautés



le 30 mars 2025 à 13h40 Publié par Florian Lelong le 30 mars 2025 à 13h40

Le jeu de survie coopératif surréaliste de NetEase, Once Human, déploie actuellement d'importantes mises à jour et bonus pour attirer de nouveau les joueurs ayant quitté l'aventure ces derniers mois. Avec l'arrivée prochaine de la version mobile prévue pour le 23 avril 2025, l'éditeur chinois fait tout pour redonner vie à sa communauté avec des offres particulièrement généreuses et des fonctionnalités très attendues.