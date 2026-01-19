Once Human lance une mise à jour majeure avec de nouvelles armes et des créatures inédites

Starry Studio déploie une mise à jour effrayante pour son survival gratuit Once Human. Au menu de nouvelles armes, mais surtout un bestiaire cauchemardesque dominé par le Devourer, un train-démon qui risque de hanter vos nuits et de piller vos ressources. Préparez-vous au pire.

Le Devourer, un train fantôme pas comme les autres

Les véhicules de transport ferroviaire internes de l'île de Nalcott ont une hauteur comprise entre 2,88 et 3,68 mètres... Tout véhicule ferroviaire en dehors de ces dimensions est une entité dangereuse potentielle.

Hoarder et Sonivore, méfiez-vous des apparences

Les jeux de survie ne sont jamais aussi mémorables que lorsque leurs créatures vous glacent le sang. Si vous pensiez avoir tout vu avec les abominations de Resident Evil ou de Bloodborne,. La nouvelle mise à jour introduit des menaces inédites, et l'une d'elles risque de vous faire reconsidérer vos voyages en train.Starry Studio continue d'enrichir son univers de science-fiction avec une créativité dérangeante. La star de cette mise à jour est sans conteste le Devourer. Au premier abord,. Pourtant, les développeurs nous mettent en garde avec une précision chirurgicale :Derrière cette apparence métallique se cache en réalité un ver biomécanique gigantesque pouvant atteindre 45 mètres de long. Si cette créature est généralement docile envers les humains,. Le Devourer se nourrit de minerais enrichis à la poussière d'étoile. Lorsqu'il passe à l'attaque, il se dresse pour révéler une gueule charnue et palpitante, aspirant tout ce qui n'est pas solidement fixé.Une mécanique de risque et récompense permet aux joueurs audacieux de nourrir la bête pour tenter de récupérer des minerais améliorés, à condition de lui infliger suffisamment de dégâts avant qu'elle ne s'enfouisse sous terre avec votre butin.Le bestiaire s'étoffe également avec deux autres entités tout aussi singulières.. Cette créature, qui semble tout droit sortie d'un cauchemar consumériste, parcourt le monde pour voler des objets et des ressources. Si son allure peut prêter à sourire, piller son nid ou l'attaquer déclenchera une colère immédiate.De son côté,. Ce mélange gélatineux de nanoparticules magnétiques et d'Eau Noire est aveugle mais repère ses proies au son. S'il vous attrape, il vous absorbera dans son corps translucide, vous obligeant à lutter pour vous libérer. Heureusement, sa sensibilité auditive est aussi sa faiblesse puisque vous pourrez le leurrer avec des objets bruyants ou des explosions pour détourner son attention de vos précieuses réserves.Pour faire face à ces horreurs, la mise à jour Aberrant Progeny ne vous laisse pas les mains vides.. Plus intrigant encore, la voie d'amélioration Deviant Sprout promet de transformer votre propre corps en utilisant des parties de Déviants pour s'approprier leurs pouvoirs. Une raison de plus de replonger dans ce free-to-play qui reste l'un des meilleurs du genre sorti ces dernières années.