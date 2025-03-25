Once Human arrive officiellement sur mobile : la date de sortie enfin révélée

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 25 mars 2025 à 15h14
C'est officiel : Once Human, le célèbre shooter de survie free-to-play du studio Starry Studios, débarquera sur Android et iOS. Après avoir rencontré un vif succès sur PC depuis sa sortie en juillet 2024, le jeu s'apprête désormais à conquérir le marché du mobile avec une expérience complète et une compatibilité cross-platform.
Once Human arrive officiellement sur mobile : la date de sortie enfin révélée

Explorez Nalcott sur mobile dès le 23 avril

Disponible en pré-inscription dès maintenant, Once Human propose aux joueurs d'explorer l'île fictive de Nalcott, un monde ouvert ravagé par un mystérieux événement appelé le Starfall. Cette catastrophe a libéré une étrange substance extraterrestre, le Stardust, qui transforme les êtres vivants en mutants redoutables. Le joueur incarne un Méta-humain doté de pouvoirs spéciaux suite à des expériences menées par une sinistre corporation.

Pour célébrer ce lancement mobile, Starry Studios a prévu de nombreux cadeaux à gagner : cartes cadeaux Steam, AirPods, ou encore un iPhone 16 flambant neuf !

Cross-platform confirmé, mais cross-save encore incertain

Excellente nouvelle pour les joueurs mobiles : Once Human bénéficiera dès son lancement du cross-platform. Vous pourrez ainsi affronter l'apocalypse avec vos amis sur PC. En revanche, la possibilité de sauvegarder sa progression entre PC et mobile (cross-save) reste encore incertaine. Les développeurs n'ont pas confirmé cette fonctionnalité pour le moment, mais étant très à l'écoute de leur communauté, ils pourraient l'ajouter par la suite.

La sortie de Once Human sur mobile redonne espoir aux fans attendant patiemment une éventuelle version console du jeu. Si rien n'a été annoncé officiellement pour le moment, cette adaptation sur Android et iOS laisse penser qu'un portage sur PS5 et Xbox Series pourrait être envisagé dans un futur proche.

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De nombreux contenus à venir pour Once Human

Le calendrier de Once Human est déjà bien rempli pour les prochains mois. Deux nouveaux scénarios feront leur apparition en accès anticipé très prochainement : Code: Broken dès mai, puis Code: Purification en juin. De juillet à septembre, ces scénarios seront lancés en version définitive, accompagnés d'un tout nouveau chapitre intitulé Code: Deviation. En parallèle, les saisons 3 et 4 des Visional Wheels enrichiront également le contenu du jeu.

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Près d'un an après son lancement initial, Once Human continue d'afficher une très bonne popularité sur Steam, avec des évaluations globales « plutôt positives ». La sortie mobile permettra sans doute d'élargir considérablement sa communauté, renforçant ainsi la pérennité du jeu.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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