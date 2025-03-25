Once Human arrive officiellement sur mobile : la date de sortie enfin révélée

C'est officiel : Once Human, le célèbre shooter de survie free-to-play du studio Starry Studios, débarquera sur Android et iOS. Après avoir rencontré un vif succès sur PC depuis sa sortie en juillet 2024, le jeu s'apprête désormais à conquérir le marché du mobile avec une expérience complète et une compatibilité cross-platform.

Explorez Nalcott sur mobile dès le 23 avril

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To celebrate Once Human Mobile's official launch on April 23 (PT), we're giving away some amazing prizes!



🏆 Prize Pool:

3 rounds of prizes, shared across the main Once Human official social… pic.twitter.com/jwLHw7iHtv — Once Human (@OnceHuman_) March 21, 2025

Cross-platform confirmé, mais cross-save encore incertain

De nombreux contenus à venir pour Once Human

Disponible en pré-inscription dès maintenant,propose aux joueurs d'explorer l'île fictive de Nalcott, un monde ouvert ravagé par un mystérieux événement appelé le. Cette catastrophe a libéré une étrange substance extraterrestre, le, qui transforme les êtres vivants en mutants redoutables. Le joueur incarne unsuite à des expériences menées par une sinistre corporation.Pour célébrer ce lancement mobile, Starry Studios a prévu de nombreux cadeaux à gagner : cartes cadeaux Steam, AirPods, ou encore un iPhone 16 flambant neuf !Excellente nouvelle pour les joueurs mobiles :bénéficiera dès son lancement du. Vous pourrez ainsi affronter l'apocalypse avec vos amis sur PC. En revanche, la possibilité de sauvegarder sa progression entre PC et mobile () reste encore incertaine. Les développeurs n'ont pas confirmé cette fonctionnalité pour le moment, mais étant très à l'écoute de leur communauté, ils pourraient l'ajouter par la suite.La sortie desur mobile redonne espoir aux fans attendant patiemment une éventuelle version console du jeu. Si rien n'a été annoncé officiellement pour le moment, cette adaptation sur Android et iOS laisse penser qu'un portage sur PS5 et Xbox Series pourrait être envisagé dans un futur proche.Le calendrier deest déjà bien rempli pour les prochains mois. Deux nouveaux scénarios feront leur apparition en accès anticipé très prochainement :dès mai, puisen juin. De juillet à septembre, ces scénarios seront lancés en version définitive, accompagnés d'un tout nouveau chapitre intitulé. En parallèle, les saisons 3 et 4 desenrichiront également le contenu du jeu.Près d'un an après son lancement initial,continue d'afficher une très bonne popularité sur Steam, avec des évaluations globales « plutôt positives ». La sortie mobile permettra sans doute d'élargir considérablement sa communauté, renforçant ainsi la pérennité du jeu.