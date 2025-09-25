Once Human : Un crossover avec Palworld annoncé, le rendez-vous n'est pas si loin

Starry Studio a, récemment, annoncé l'arrivée d'un crossover avec Palworld sur Once Human.
Le jeu de survie post-apocalyptique et en monde ouvert de Starry Studio, Once Human
, reçoit régulièrement de nouvelles mises à jour, apportant des nouveautés, afin d'entretenir l'enthousiasme de la communauté. D'ailleurs, Starry Studio a récemment indiqué que Once Human va prochainement s'offrir une collaboration avec Palworld
.
Une collaboration entre Once Human et Palworld en approche
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs de chez Starry Studio ont annoncé une bonne nouvelle : Once Human va accueillir un crossover avec Palworld, le célèbre titre de Pocketpair
.
D'après les informations partagées, la collaboration entre Once Human et Palworld ajoutera divers nouveaux éléments, notamment une nouvelle carte exclusive
, qui comporte des « environnements dans le style de Palworld
» et qui propose donc un « écosystème unique où Meta-humains, Deviations et Pals cohabitent
». En outre, Starry Studio a expliqué que les Pals Cattiva, Chillet et Chillet Ignis rejoindront alors Once Human
, alors que des « Pals mystères
» pourront également être découverts.
Quelle est la date de sortie du crossover Once Human x Palworld ?
Les joueurs et les joueuses n'ont plus beaucoup de temps à attendre, à l'heure où nous écrivons ces lignes, car la collaboration entre Once Human et Palworld sera disponible dès le 30 octobre 2025 sur le jeu de survie de Starry Studio
. Date à laquelle la communauté pourra également découvrir un nouveau scénario, baptisé « Deviation: Survive, Capture, Preserve ».
Rappelons, en guise de conclusion, que Once Human
est actuellement disponible sur PC ainsi que sur iOS/Android. Les versions PS5 et Xbox Series du soft sont, quant à elles, attendues courant 2026, mais aucune date de sortie précise n'a été communiquée, à ce jour.
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