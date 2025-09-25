Once Human : Un crossover avec Palworld annoncé, le rendez-vous n'est pas si loin

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 septembre 2025 à 17h47
Starry Studio a, récemment, annoncé l'arrivée d'un crossover avec Palworld sur Once Human.
Once Human : Un crossover avec Palworld annoncé, le rendez-vous n'est pas si loin
Le jeu de survie post-apocalyptique et en monde ouvert de Starry Studio, Once Human, reçoit régulièrement de nouvelles mises à jour, apportant des nouveautés, afin d'entretenir l'enthousiasme de la communauté. D'ailleurs, Starry Studio a récemment indiqué que Once Human va prochainement s'offrir une collaboration avec Palworld.

Une collaboration entre Once Human et Palworld en approche

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs de chez Starry Studio ont annoncé une bonne nouvelle : Once Human va accueillir un crossover avec Palworld, le célèbre titre de Pocketpair.
D'après les informations partagées, la collaboration entre Once Human et Palworld ajoutera divers nouveaux éléments, notamment une nouvelle carte exclusive, qui comporte des « environnements dans le style de Palworld » et qui propose donc un « écosystème unique où Meta-humains, Deviations et Pals cohabitent ». En outre, Starry Studio a expliqué que les Pals Cattiva, Chillet et Chillet Ignis rejoindront alors Once Human, alors que des « Pals mystères » pourront également être découverts.

Quelle est la date de sortie du crossover Once Human x Palworld ?

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Les joueurs et les joueuses n'ont plus beaucoup de temps à attendre, à l'heure où nous écrivons ces lignes, car la collaboration entre Once Human et Palworld sera disponible dès le 30 octobre 2025 sur le jeu de survie de Starry Studio. Date à laquelle la communauté pourra également découvrir un nouveau scénario, baptisé « Deviation: Survive, Capture, Preserve ».

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

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