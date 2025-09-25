Once Human : Un crossover avec Palworld annoncé, le rendez-vous n'est pas si loin

Starry Studio a, récemment, annoncé l'arrivée d'un crossover avec Palworld sur Once Human.

Une collaboration entre Once Human et Palworld en approche

Once Human × Palworld — It's happening! 🎉



Starting October 30, Pals are officially entering Nalcott! 🐾 Get ready to secure, nurture, and battle with your new apocalyptic allies.



Stay tuned for the new scenario Deviation: Survive, Capture, Preserve, launching with the collab… pic.twitter.com/gAnyxMVVli — Once Human (@OnceHuman_) September 25, 2025

Quelle est la date de sortie du crossover Once Human x Palworld ?

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Le jeu de survie post-apocalyptique et en monde ouvert de Starry Studio,, reçoit régulièrement de nouvelles mises à jour, apportant des nouveautés, afin d'entretenir l'enthousiasme de la communauté. D'ailleurs, Starry Studio a récemment indiqué queEn effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs de chez Starry Studio ont annoncé une bonne nouvelle :D'après les informations partagées,, qui comporte des « environnements dans le style de Palworld » et qui propose donc un « écosystème unique où Meta-humains, Deviations et Pals cohabitent ». En outre, Starry Studio a expliqué que les Pals Cattiva, Chillet et Chillet Ignis rejoindront alors, alors que des « Pals mystères » pourront également être découverts.Les joueurs et les joueuses n'ont plus beaucoup de temps à attendre, à l'heure où nous écrivons ces lignes, car. Date à laquelle la communauté pourra également découvrir un nouveau scénario, baptisé « Deviation: Survive, Capture, Preserve ».Rappelons, en guise de conclusion, queest actuellement disponible sur PC ainsi que sur iOS/Android. Les versions PS5 et Xbox Series du soft sont, quant à elles, attendues courant 2026, mais aucune date de sortie précise n'a été communiquée, à ce jour.