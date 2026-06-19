La version de Once Human sur PS5 et Xbox Series se rapproche, avec une bêta

Le jeu de survie multijoueur Once Human lance sa phase de bêta ouverte sur PS5 et Xbox Series. Les joueurs consoles peuvent enfin découvrir cet univers post-apocalyptique atypique, mais devront néanmoins accepter quelques compromis concernant la sauvegarde de leur progression avant la sortie définitive.

Starry Studio et NetEase Games viennent de donner le coup d'envoi de la bêta ouverte pour les versions PS5 et Xbox Series de Once Human, un an après l'annonce de la sortie de cette version. Ce jeu de tir et de survie multijoueur, qui a déjà conquis un large public sur PC, est désormais accessible gratuitement via les boutiques en ligne des consoles de Sony et Microsoft. Cette phase de test permet aux joueurs de plonger dans une grande partie du contenu qui sera proposé lors du lancement final.

Un contenu riche mais une progression éphémère

Les participants à cette bêta peuvent s'essayer à plusieurs scénarios, notamment le Scénario Novice, Manibus, Endless Dream, The Way of Winter et RaidZone. À l'exception de ce dernier, tous les modes permettent également de découvrir le contenu de Visional Wheel S3: Aberrant Progeny.











Comme c'est souvent le cas dans cette situation, la progression globale de votre personnage ne sera pas transférée lors de la sortie définitive du jeu sur consoles. Malgré cette restriction, les joueurs pourront tout de même garder jusqu'à six Déviants capturés, l'intégralité du Starchrom accumulé, ainsi que tous les éléments cosmétiques et tenues débloqués au cours de leurs sessions.

Des récompenses exclusives pour les testeurs

Pour encourager la communauté à s'investir, Starry Studio a mis en place un événement de retours de la bêta fermée sur consoles, actif jusqu'au 8 juillet. Les joueurs sont invités à partager leurs impressions et suggestions. Les dix retours les plus pertinents seront récompensés par des bons pour l'Édition Luxueuse du Passe de Combat, tandis que tout retour valide octroiera un Passe Meta de quinze jours.

Même sans faire de retour, la simple participation est récompensée. En atteignant le niveau 20 avec un personnage, ou en accumulant plus de trois heures de jeu dans le mode RaidZone, les testeurs pourront choisir parmi trois ensembles de tenues et trois apparences d'armes exclusives. Pour faciliter la gestion de ces bonus, une page de liaison de comptes est désormais disponible, permettant de relier ses profils PlayStation ou Xbox à un compte Once Human préexistant.

Bien que cette bêta offre un bel aperçu de l'expérience, le lancement officiel de Once Human sur consoles n'a toujours pas de date de sortie. La vague fenêtre 2026 est toujours d'actualité et nous devrions en savoir plus à l'issue de cette bêta. Et si vous êtes pressé, rappelons que Once Human est également disponible sur PC et mobiles, en free-to-play.