Once Human débarque enfin sur consoles

Le jeu de survie post-apocalyptique en monde ouvert Once Human s'apprête enfin à conquérir les joueurs sur consoles. La version PS5 et Xbox Series est confirmée pour 2026 et promet de nombreuses nouveautés pour séduire les amateurs du genre.
Disponible depuis environ un an, Once Human avait très vite séduit les joueurs à l'époque
, et les différentes améliorations apportées par les développeurs ont permis à la communauté de revenir assez souvent sur le jeu de survie massivement multijoueur. Bonne nouvelle, le titre arrive sur une nouvelle plateforme
.
La survie post-apo débarque sur consoles
Développé par Starry Studio, basé en Chine, Once Human
a rapidement su se démarquer grâce à un univers immersif et des mécaniques de survie bien rodées. Après un accueil très positif sur PC, il semblait naturel que le jeu fasse le saut vers les consoles next-gen.
Dans un récent communiqué, les développeurs ont confirmé cette arrivée très attendue sur PS5 et Xbox Series courant 2026
, sans préciser encore de date exacte. Ils assurent néanmoins que le portage console est « presque terminé
» et promettent des annonces prochaines concernant les optimisations propres à chaque plateforme. Rappelons que la version mobile est sortie ce printemps
.
Une grosse mise à jour disponible dès maintenant sur PC
En parallèle à cette annonce majeure, Starry Studio vient tout juste de lancer sa version annuelle 2.0 sur PC. Baptisée Endless Dreams
, cette mise à jour gratuite apporte notamment un tout nouveau scénario PvE très attendu par la communauté.
Dans cet univers cauchemardesque, les joueurs plongent au cœur d'un environnement étrange, mêlant téléviseurs cathodiques abandonnés et parcs d'attractions délabrés. Une ambiance singulière, imprégnée de touches psychédéliques, qui promet une immersion intense et originale.
Des récompenses exclusives pour les joueurs actifs
À l'occasion de cette mise à jour majeure, les développeurs récompensent généreusement les joueurs actifs. En participant à divers événements proposés par Endless Dreams
, il est possible de remporter :
- 11 Lingots de Lightforge gratuits en complétant des défis spécifiques.
- D'autres récompenses variées via des mini-jeux tels que Dreamland Wonder, le sauvetage du colossal Chefosaurus Rex ou encore via des connexions quotidiennes.
Ces incitations enrichissent l'expérience de jeu et récompensent l'investissement régulier de la communauté.
Un succès confirmé auprès des joueurs PC
Fort de plus de 74 % d'avis positifs parmi 134 000 évaluations, Once Human
a déjà prouvé son efficacité auprès des joueurs PC. Le jeu affiche également un impressionnant classement « Strong » sur OpenCritic, ce qui est une performance remarquable, surtout pour un free-to-play.
Cette popularité lui a permis de figurer parmi les meilleurs jeux de survie de 2024
, mais également de se hisser dans les meilleurs jeux multijoueur de l'année passée. La version console est donc particulièrement attendue, et devrait elle aussi trouver le succès.
D'ailleurs, dès aujourd'hui, les joueurs peuvent ajouter Once Human à leur liste de souhaits sur les boutiques numériques PlayStation et Xbox
. Ceux qui le feront recevront des récompenses exclusives lors du lancement du jeu sur consoles. Cette initiative encourage fortement les joueurs à montrer leur intérêt dès maintenant et garantit une expérience enrichie dès les premiers instants du lancement console. Rendez-vous ces prochains mois pour avoir de plus amples informations, avec une date de sortie officielle.
commentaire (0)