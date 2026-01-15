No Rest for the Wicked : Un trailer pour la coopération, avant son arrivée imminente

Moon Studios a, récemment, partagé une toute nouvelle vidéo présentant la fonctionnalité coopération, devant arriver bientôt sur No Rest for the Wicked.

La coopération de No Rest for the Wicked se dévoile en vidéo

Partagez votre monde et progressez avec un, deux ou trois amis grâce au mode coop en ligne de la campagne. Ensemble, vous pourrez découvrir chaque quête, chaque boss et chaque recoin de l'île de Sacra... ou bien partir chacun de votre côté et faire ce que bon vous semble.

La mise à jour Together de No Rest for the Wicked arrive très bientôt

Il y a de cela plusieurs semaines déjà, les développeurs de chez Moon Studios avaient annoncé l'arrivée de la coopération sur son dernier titre,. D'ailleurs, avant de l'implanter dans le jeu,En effet,. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront très prochainement parcourir le monde deà plusieurs, et ce, en coopération en ligne. D'ailleurs,et, alors, former une équipe pour venir à bout des ennemis présents sur l'île de Sacra. Sur la page Steam du soft, nous pouvons lire les mots suivants à propos de la coopération surTestée par Moon Studios via une bête ouverte ayant eu lieu pendant plusieurs semaines,dans la langue de Shakespeare.Rendez-vous donc fin janvier pour découvrir la coopération sur. Pour rappel, le titre de Moon Studios est actuellement en accès anticipé et est disponible sur PC.