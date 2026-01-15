No Rest for the Wicked : Un trailer pour la coopération, avant son arrivée imminente

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 janvier 2026 à 11h27
Moon Studios a, récemment, partagé une toute nouvelle vidéo présentant la fonctionnalité coopération, devant arriver bientôt sur No Rest for the Wicked.
No Rest for the Wicked : Un trailer pour la coopération, avant son arrivée imminente
Il y a de cela plusieurs semaines déjà, les développeurs de chez Moon Studios avaient annoncé l'arrivée de la coopération sur son dernier titre, No Rest for the Wicked. D'ailleurs, avant de l'implanter dans le jeu, Moon Studios a partagé du gameplay montrant la coopération sur No Rest for the Wicked.

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La coopération de No Rest for the Wicked se dévoile en vidéo

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En effet, Moon Studios a révélé, il y a très peu de temps, des séquences de gameplay présentant la coopération, qui arrive très bientôt sur No Rest for the Wicked. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront très prochainement parcourir le monde de No Rest for the Wicked à plusieurs, et ce, en coopération en ligne. D'ailleurs, selon les informations partagées, jusqu'à 4 personnes peuvent se rejoindre et, alors, former une équipe pour venir à bout des ennemis présents sur l'île de Sacra. Sur la page Steam du soft, nous pouvons lire les mots suivants à propos de la coopération sur No Rest for the Wicked
Partagez votre monde et progressez avec un, deux ou trois amis grâce au mode coop en ligne de la campagne. Ensemble, vous pourrez découvrir chaque quête, chaque boss et chaque recoin de l'île de Sacra... ou bien partir chacun de votre côté et faire ce que bon vous semble.

La mise à jour Together de No Rest for the Wicked arrive très bientôt

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Testée par Moon Studios via une bête ouverte ayant eu lieu pendant plusieurs semaines, la coopération sera introduite sur No Rest for the Wicked via une mise à jour majeure et gratuite, qui est baptisée « Together » dans la langue de Shakespeare. Celle-ci sera, pour rappel, déployée le 22 janvier 2026.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc fin janvier pour découvrir la coopération sur No Rest for the Wicked. Pour rappel, le titre de Moon Studios est actuellement en accès anticipé et est disponible sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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