No Rest for the Wicked : Le portage Xbox arrive plus tard, à cause de la Xbox Series S

Le directeur du jeu de No Rest for the Wicked a apporté des explications concernant l'arrivée tardive du titre sur consoles Xbox Series.

Comme vous le savez probablement déjà, lors du State of Play du 2 juin dernier, Moon Studios a annoncé la date de sortie de la version 1.0 de No Rest for the Wicked ainsi que du portage PS5. Celles et ceux étant sur Xbox et Nintendo Switch 2 doivent patienter encore un peu. D'ailleurs, le directeur du jeu No Rest for the Wicked a expliqué que le retard pour la version Xbox est dû à la Xbox Series S.

La version Xbox de No Rest for the Wicked prend du retard à cause de la Series S

En effet, très peu de temps après l'annonce du 2 juin 2026, Thomas Mahler, qui est le PDG de Moon Studios et le directeur du jeu, a partagé de plus amples explications concernant le retard de la version Xbox Series de No Rest for the Wicked, notamment sur le Discord du titre. Ce dernier a, ainsi, indiqué que la Xbox Series S pose problème, impactant ainsi le développement d'un tel portage :

La [Xbox] Series S rend les choses difficiles. On le [portage] sortira, dans les meilleures conditions, une fois que cela aura été optimisé à fond pour la Switch 2 et la Xbox.

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, si vous désirez jouer à No Rest for the Wicked sur Xbox Series ou bien Nintendo Switch 2, vous allez devoir prendre votre mal en patience. D'autant plus que Moon Studios n'a pas partagé de date ni même de fenêtre de sortie pour ces portages, contrairement à celui prévu pour la PS5. Il n'est donc, toutefois, pas question d'exclusivité PlayStation.

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No Rest for the Wicked arrivera donc avant sur PS5

Pour rappel, No Rest for the Wicked se dotera de sa version 1.0 au cours du mois d'octobre 2026. À ce moment-là, l'action-RPG des créateurs des jeux Ori se rendra disponible sur la dernière console de PlayStation, la PS5. Reste donc à savoir quand No Rest for the Wicked sortira précisément en version 1.0 sur PC ainsi que sur PS5, étant donné qu'aucune date n'a été dévoilée à ce jour.

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Pour conclure, rappelons que No Rest for the Wicked est actuellement disponible en accès anticipé sur PC.