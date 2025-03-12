No Rest for the Wicked : Une date de sortie pour la mise à jour « The Breach », au contenu conséquent

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 mars 2025 à 16h02
Moon Studios a, récemment, annoncé la date de sortie de la mise à jour « The Breach » de No Rest for the Wicked, tout en dévoilant des détails sur son contenu.
No Rest for the Wicked : Une date de sortie pour la mise à jour « The Breach », au contenu conséquent
Disponible depuis le mois d'avril 2024 en accès anticipé, l'A-RPG de Moon Studios, No Rest for the Wicked, va prochainement avoir le droit à de nouveaux éléments, introduits via le patch « The Breach ». Les développeurs de No Rest for The Wicked ont dévoilé, il y a très peu de temps, la date de sortie de la mise à jour « The Breach » et des informations concernant son contenu.

La mise à jour « The Breach » de No Rest for the Wicked tient sa date de sortie

En effet, par le biais d'une nouvelle vidéo, partagée sur la chaîne YouTube de Moon Studios, nous avons appris que la mise à jour « The Breach » de No Rest for The Wicked sera disponible le 30 avril 2025. Ce patch, qui représente « la plus grande mise à jour de contenu jamais publiée » sur le jeu, selon les développeurs, apportera diverses nouveautés sur No Rest for the Wicked.
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Ainsi, la mise à jour « The Breach » introduira de nouvelles zones massives sur No Rest for The Wicked, qui « doublent la taille du monde », mais aussi de nouveaux ennemis et deux nouvelles armes. Sans oublier, bien évidemment, de nouveaux boss à affronter et de nouveaux secrets à dénicher. 

En complément, les joueurs et les joueuses de No Rest for the Wicked peuvent s'attendre à divers changements, notamment en ce qui concerne l'apparition des items, les équipements, les enchantements ou encore les gemmes. Les développeurs comptent profiter de cette nouvelle mise à jour pour apporter des améliorations de qualité de vie importantes (empilement d'objets, voyages rapides depuis la maison, consommation de repas, etc.) et peaufiner l'expérience globale. Remarquons, cependant, qu'il faudra rejouer au jeu pour « profiter entièrement de cette mise à jour ».

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 30 avril 2025 pour découvrir la mise à jour « The Breach » de No Rest for the Wicked. Pour rappel, l'A-RPG de Moon Studios, qui est devenu indépendant, est à retrouver en accès anticipé sur PC, notamment sur la plateforme de Valve, Steam.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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