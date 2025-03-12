No Rest for the Wicked : Une date de sortie pour la mise à jour « The Breach », au contenu conséquent

Moon Studios a, récemment, annoncé la date de sortie de la mise à jour « The Breach » de No Rest for the Wicked, tout en dévoilant des détails sur son contenu.

La mise à jour « The Breach » de No Rest for the Wicked tient sa date de sortie







Disponible depuis le mois d'avril 2024 en accès anticipé, l'A-RPG de Moon Studios,, va prochainement avoir le droit à de nouveaux éléments, introduits via le patch « The Breach ».En effet, par le biais d'une nouvelle vidéo, partagée sur la chaîne YouTube de Moon Studios, nous avons appris que. Ce patch, qui représente « la plus grande mise à jour de contenu jamais publiée » sur le jeu, selon les développeurs, apportera diverses nouveautés surAinsi,, qui « doublent la taille du monde », mais aussi. Sans oublier, bien évidemment,à affronter età dénicher.En complément,, notamment en ce qui concerne l'apparition des items, les équipements, les enchantements ou encore les gemmes.(empilement d'objets, voyages rapides depuis la maison, consommation de repas, etc.). Remarquons, cependant, qu'il faudra rejouer au jeu pour « profiter entièrement de cette mise à jour ».Rendez-vous donc le 30 avril 2025 pour découvrir la mise à jour « The Breach » de. Pour rappel, l'A-RPG de Moon Studios, qui est devenu indépendant, est à retrouver en accès anticipé sur PC, notamment sur la plateforme de Valve, Steam.