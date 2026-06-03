No Rest for the Wicked : Une fenêtre de sortie pour la version 1.0 et le portage PS5

Moon Studios a, récemment, dévoilé une fenêtre de sortie pour la version 1.0 de No Rest for the Wicked, qui marquera également son arrivée sur PS5.

Après plusieurs mois de développement en accès anticipé, No Rest for the Wicked est presque prêt à accueillir sa version 1.0. D'ailleurs, les développeurs de chez Moon Studios ont annoncé une fenêtre de sortie pour la version 1.0 de No Rest for the Wicked ainsi que du portage sur PS5.

No Rest for the Wicked arrive en 1.0 et sur PS5

C'est au cours du dernier State of Play, qui a eu lieu en fin de soirée le mardi 2 juin 2026, que Moon Studios a fait l'annonce très attendue par la communauté : No Rest for the Wicked se dotera de sa version 1.0 et arrivera sur PS5 au mois d'octobre prochain. À l'heure actuelle, le studio de développement n'a pas partagé de date de sortie précise, mais a tout de même révélé un nouveau trailer des plus sublimes.

Les joueurs et les joueuses qui ont déjà acheté le jeu sur PC (via Steam) ou le précommanderont avant le 10 juillet prochain recevront gratuitement le Pack Fondateurs. Celui-ci contient un repaire exclusif, « qui relie les mondes et sert de foyer unique au sein d'Isola Sacra », mais aussi l'épée Sayer's Vow, un insigne de Fondateur et l'accès aux tests bêta.

Le contenu de la version 1.0 de No Rest for the Wicked se dévoile

En complément, les développeurs ont donné quelques détails concernant le contenu de la version 1.0 de No Rest for the Wicked. Ainsi, nous pouvons nous attendre à plus de 60 heures de nouveau contenu, un nouveau mode Horde, mais aussi de nouvelles armes puissantes et des boss inédites. Moon Studios a également prévu de remanier le système de classes.

La version 1.0 apportera, en outre, la fin narrative de No Rest for the Wicked et de nouvelles activités end-game, « conçues pour les guerriers les plus dévoués ». Les joueurs et les joueuses auront ainsi l'occasion d'explorer les 15 régions du jeu et de profiter des fonctionnalités cross-play et cross-save, qui seront disponibles entre PC et console dès le lancement.

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Les portages Xbox Series et Nintendo Switch 2 de No Rest for the Wicked arrivent plus tard

Si la communauté PS5 pourra découvrir No Rest for the Wicked en octobre 2026, celles et ceux évoluant sur les autres consoles devront attendre un peu plus longtemps. En effet, Moon Studios a précisé que les versions Xbox Series et Nintendo Switch 2 de No Rest for the Wicked sortiront plus tard, mais aucune date de sortie n'a été dévoilée à ce jour. Affaire à suivre sur le sujet, donc...

Rendez-vous en octobre 2026 pour découvrir la version 1.0 de No Rest for the Wicked, qui se rendra, à ce moment-là, disponible sur PS5.