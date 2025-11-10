No Man's Sky : Un joueur recrée l'univers de Mon Voisin Totoro avec une base de 3000 pièces

Dans No Man's Sky, un joueur passionné a passé plus de 100 heures à construire un hommage impressionnant au film culte du Studio Ghibli, « Mon Voisin Totoro ». Un projet titanesque, entre patience, créativité et amour du cinéma d'animation japonais.
Depuis sa sortie, No Man's Sky n'a cessé d'évoluer grâce aux mises à jour gratuites de Hello Games
. Aujourd'hui, la communauté ne se contente plus d'explorer l'univers, elle y construit des œuvres d'art. Parmi elles, celle de Tosk
, un joueur de longue date, fait sensation. Ce dernier a recréé la maison de Satsuki et Mei ainsi que la célèbre grotte de Totoro
, issues du chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki
.
Un hommage né d'un amour pour le Studio Ghibli
Tosk explique que tout est parti de sa passion pour les films du Studio Ghibli, et en particulier pour Mon Voisin Totoro.
Totoro est mon préféré. C'est comme une couverture de nostalgie, une histoire douce et innocente sur les merveilles de l'enfance. Il aborde aussi des thèmes environnementaux, mais sans lourdeur.
Le joueur a démarré son projet début 2025. Avant même de construire, il lui a fallu trouver la planète parfaite. Il raconte avoir exploré pendant un mois l'univers généré procéduralement de No Man's Sky à la recherche d'un monde à la végétation verdoyante, avec la bonne teinte de vert proche du style Ghibli. Il devait aussi disposer d'un terrain plat et d'une grotte au pied d'une colline.
Une construction monumentale de 3000 pièces
Une fois l'endroit trouvé, Tosk s'est attelé à la tâche. La construction lui a demandé environ 100 heures de travail
, entièrement réalisée à la main grâce au mode de placement libre du jeu. La base finale compte près de 3000 éléments
, soit la limite maximale autorisée pour le partage en ligne sur No Man's Sky.
Le projet a été conçu sur PlayStation 5, sans l'aide de mods. Quelques « glitchs » de couleur et d'échelle ont néanmoins été utilisés pour ajuster certains détails. Pour respecter le film original, Tosk s'est appuyé sur de nombreux plans du long-métrage, tout en prenant quelques libertés là où la disposition des pièces variait entre les scènes.
Alors qu'il avait terminé 90 % de la construction, une mise à jour de No Man's Sky a perturbé son travail. « La dernière mise à jour a réinitialisé beaucoup de couleurs du bâtiment. J'ai dû tout reprendre, et j'ai failli abandonner
», avoue-t-il.
Malgré ce revers, Tosk a trouvé la motivation de terminer son hommage
, refusant de laisser ce projet inachevé après des mois d'efforts.
Une création encore difficile à visiter
Pour le moment, la base de Tosk ne peut être explorée par d'autres joueurs que lorsqu'il est lui-même connecté et présent sur place. Un bug que Hello Games devra corriger prochainement. La planète se situe dans la galaxie Istentam
, mais les glyphes permettant d'y accéder restent volontairement cachés dans sa vidéo de présentation, afin de préserver une part de mystère.
Interrogé sur la suite, Tosk évoque déjà un nouveau défi : « J'aimerais recréer l'île flottante de Laputa, dans Le Château dans le ciel
», confie-t-il, avant de tempérer. « Mais honnêtement, après Totoro, je vais peut-être juste jouer un peu.
»
Un repos bien mérité pour celui qui a su, pièce après pièce, transposer la magie du Studio Ghibli dans les étoiles de No Man's Sky.
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