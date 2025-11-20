No Man's Sky : Toutes les expéditions de 2025 sont (re)jouables pendant quelques semaines

À l'instar des quatre dernières années, Hello Games va réintroduire les différentes expéditions sorties en 2025 pour que les joueurs puissent les (re)découvrir et obtenir les récompenses liées.
Depuis un peu moins de cinq ans déjà, No Man's Sky propose après chaque mise à jour majeure une expédition
, qui introduit souvent les nouveautés, ou permet simplement de participer à une nouvelle histoire et débloquer de nouveaux éléments, encourageant également les joueurs à revenir en jeu de temps en temps. Néanmoins, ces expéditions ne sont jouables que durant une période limitée, ce qui ne permet pas forcément à tout le monde d'y participer. Mais Hello Games a eu la bonne idée, fin 2021, de les réimplanter temporairement, et cela a attiré les joueurs. Et depuis, chaque fin d'année, le studio remet en avant ses expéditions.
Les expéditions de retour pour la fin de l'année 2025
Le programme est plus ou moins le même que ces quatre dernières années, avec une expédition tous les dix-douze jours environ. Dès ce 7 novembre, et jusqu'au 13 janvier, les cinq expéditions de l'année seront jouables
. Vous pouvez en profiter selon le modèle suivant :
- 7 novembre - 18 décembre → Expédition Beachhead
- 19 décembre - 2 décembre → Expédition Titan
- 3 décembre - 16 décembre → Expédition Relics
- 17 décembre - 30 décembre → Expédition Corvette
- 31 décembre - 13 janvier → Expédition Breach
Parmi les récompenses, nous retrouvons des ensembles exclusifs de personnalisations et d'autres objets exclusifs, pour remercier les joueurs de leur investissement. Pour rappel, les expéditions ont été introduites en 2021 et permettent de profiter d'une petite histoire, via des missions relativement simples pour la plupart. L'objectif est, notamment, de mettre en avant des fonctionnalités présentes dans No Man's Sky
et peuvent, très souvent, être une bonne chose pour celles et ceux n'ayant pas une grande expérience sur le jeu, afin de mieux connaître certaines mécaniques. Certaines restent néanmoins plus compliquées que d'autres, et avoir de l'aide pour en venir à bout n'est pas négligeable.
Retour du SSV Normandy SR1
Fruit de la collaboration entre No Man's Sky et Mass Effect, le SSV Normandy SR1
est devenu un vaisseau iconique et fait son retour dans le jeu. Tous les joueurs qui terminent l'expédition Breach la récupéreront.
Concernant l'avenir de No Man's Sky
, Hello Games devrait continuer ces prochains mois à publier de nouvelles mises à jour, dans le but d'améliorer encore un peu plus l'expérience, qui est devenue très, très complète au fil des années. 2026 verra encore No Man's Sky s'améliorer
. Mais le studio a aussi dévoilé un nouveau jeu il y a deux ans maintenant, Light No Fire
, qui se veut très ambitieux et pourrait donner des signes de vie prochainement.No Man's Sky
reste pour rappel disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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