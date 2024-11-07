No Man's Sky sort trois mises à jour d'un coup, les détails

Hello Games revient avec une triple mise à jour, et tous les supports sont concernés, avec du contenu et des améliorations.
No Man's Sky
fait partie des jeux les plus actifs, en enchaînant les mises à jour de contenu. Huit ans après sa sortie, le titre a encore connu une belle année, avec de nombreuses mises à jour de contenu, et ce n'est pas fini, parce qu'en plus de célébrer la sortie de la PS5 Pro, Hello Games propose de belles choses à ses joueurs
.
Cross-progression
Commençons par une excellente nouvelle : No Man's Sky propose maintenant la cross-progression
. Pour faire simple, en liant ses comptes à cette adresse
, les joueurs auront la possibilité de reprendre la même partie sur d'autres plateformes. Vous avez une Nintendo Switch et un PC ? Vous pourrez alors jouer la même partie sur ces deux supports, un luxe non négligeable.
Notez que le programme n'est pour le moment qu'en version bêta et s'appliquera à tous les joueurs ces prochaines semaines, à mesure qu'il progresse.
Retour de l'expédition Mass Effect et du Normandy
Parmi les expéditions les plus célèbres et populaires de No Man's Sky, Beachhead est de retour pendant deux semaines, dans une version remaniée
, à l'occasion de l'événement annuel N7 Day. En la terminant, les joueurs ont la possibilité d'ajouter le vaisseau SSV Normandy SR1 à leur flotte
, que nous avons découvert dans Mass Effet. Jeu que les développeurs apprécient tout particulièrement.
Améliorations PS5 Pro
Enfin, la dernière mise à jour ne concerne que les joueurs ayant acheté une PS5 Pro
, puisque No Man's Sky n'aura jamais été aussi beau et optimisé sur console
. Outre une meilleure qualité d'image, les joueurs profiteront du PSSR, une résolution en 4K avec 60 FPS, mais aussi en 8K pour les personnes dotées d'un appareil compatible. Sinon, diverses améliorations au niveau de l'éclairage, de la netteté, ou encore des reflets sont au rendez-vous.
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