No Man's Sky fête Halloween avec une Expédition effrayante

Hello Games vient de dévoiler la nouvelle Expédition de No Man's Sky, Cursed, laquelle placera les joueurs en pleine folie, seul dans l'univers.
Depuis quelques années, pour approfondir l'expérience de No Man's Sky
, les développeurs proposent des Expéditions, des petites aventures pour découvrir une partie du gameplay ou des histoires originales, dans le but également d'obtenir des récompenses. Alors que la dernière mise à jour a été publiée début septembre
, une nouvelle arrive pour introduire la seizième Expédition, nommée Cursed
.
Détails de l'Expédition Cursed
Pour fêter Halloween, No Man's Sky plongera un peu dans la peur, avec un peu de folie puisque les joueurs devront se battre contre eux-mêmes
, et les voix qu'ils entendent, où plusieurs dimensions vont s'entremêler. The Cursed prend place dans une sortie de royaume crépusculaire, où les voyageurs n'auront pas accès à la technologie de l'hyperpropulsion. Cela veut donc dire qu'ils ne pourront pas passer d'un système à l'autre et devront se préparer tout en utilisant l'ancien réseau de portails.
Comme nous vous le disions, des voix pourront être entendues, lesquelles pourront parfois être de bon conseil pour progresser. D'autant plus que les menaces seront nombreuses, surtout l'environnement qui pourra passer du jour à la nuit en quelques instants, sans oublier les températures extrêmes et la radioactivité. Vous serez également équipé d'un suppresseur d'anomalie, qui pourrait vous mettre en danger s'il n'est pas bien entretenu par les anomalies spectrales, des créatures fantomatiques en dérive.L'Expédition Cursed est d'ores et déjà disponible
, et va durer pendant deux semaines. Vous pourrez en profiter pour récolter des récompenses exclusives, inspirées de Cthulhu, un compagnon bioluminescent, mais aussi un nouveau vaisseau, la soucoupe volante Boundary Herald Starship. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site officiel.
No Man's Sky
reste pour rappel disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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