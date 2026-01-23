Nioh 3 s'offre une vidéo de gameplay de 17 minutes juste avant son lancement

À quelques jours de sa sortie, Nioh 3 se dévoile un peu plus via une nouvelle vidéo de gameplay partagée sur la chaine YouTube de Koei Tecmo.

Une aventure à travers le temps et 2 manières de combattre dans Nioh 3

Testez le jeu en avant-première via une démo disponible pour une durée limitée

Proposant toujours une épopée mêlant samouraïs et créatures du folklore nippon,sera lancé dans quelques jours à peine. Si les fidèles de la franchise seront ravis de retrouver cet univers, Koei Tecmo souhaite faire découvrir à un plus large public ce que le titre réserve. Une nouvelle vidéo de Nioh 3 a donc été mise en ligne le 23 janvier, permettant deNioh 3 propose une histoire qui se démarque de ses aînées en incluant des voyages temporels. Son héros,. Ce point central du scénario de ce troisième opus est présenté plus en détail dans la vidéo de gameplay récemment mise en ligne.Celle-ci montre à la fois la zone que les joueurs ont pu découvrir dans la démo alpha de Nioh 3, tout en proposant quelques nouveaux environnements. En explorant chaque Creuset, les joueurs affronteront des héros déchus, corrompus par les ténèbres. Les vaincre est essentiel pour purifier les structures, et pour cela, vous pourrezAfin de se familiariser avec les techniques de ces deux styles de combat,. À noter que l'ensemble des joueurs pourra en profiter, qu'ils optent pour la version console ou PC du titre.Cette démo inclura notamment. Si vous achetez Nioh 3, vous pourrez donc reprendre votre partie là où vous l'avez terminée lors de la démo. Pour conclure, rappelons que le titre sera, exclusivement sur PlayStation 5 et sur PC.