Nioh 3 confirme sa sortie mondiale pour février 2026

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 septembre 2025 à 00h03
Attendu depuis des mois, Nioh 3 a enfin une date de sortie officielle. Confirmée lors du State of Play du 24 septembre, l'action-RPG de Team Ninja arrivera début 2026 sur PlayStation 5 et PC.
Nioh 3 confirme sa sortie mondiale pour février 2026
C'était l'une des annonces majeures du State of Play du 24 septembre 2025, Nioh 3 sortira le 6 février 2026. Après une fuite alimentée par Amazon Japan, la date a été confirmée par Koei Tecmo et Team Ninja avec une nouvelle bande-annonce explosive.

La date de sortie confirmée

Quelques heures avant l'événement, une page produit sur Amazon Japan révélait accidentellement la sortie mondiale de Nioh 3. L'information, relayée par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, listait également deux éditions, une Standard et une Treasure Box Edition incluant un artbook officiel, un desk mat, un porte-clés Root Hairball Charm et un CD de musiques sélectionnées.

Ces détails, rapidement supprimés du site, se sont avérés exacts puisque Sony et Koei Tecmo ont officialisé la chose durant leur présentation. Les précommandes ne vont pas tarder à s'ouvrir.

Miniature vidéo

Un nouvel horizon pour la licence

Après deux épisodes marquants, Team Ninja revient avec un troisième volet encore plus ambitieux. Nioh 3 se déroule toujours dans le Japon féodal, mais cette fois du point de vue de Tokugawa Takechiyo. L'exploration gagne en liberté grâce à des environnements bien plus vastes et moins linéaires.

Grande nouveauté de gameplay, les joueurs peuvent désormais alterner dynamiquement entre les styles Samurai et Ninja, modifiant à la volée leurs techniques de combat face aux redoutables yokai.

Nioh 3 sera donc disponible le 6 février 2026 sur PlayStation 5 et PC. Avec cette confirmation, Team Ninja s'offre une place de choix dans le calendrier 2026, déjà chargé en grosses sorties, dont l'immanquable GTA 6 et renforce son statut de maître incontesté du jeu d'action exigeant.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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