Nioh 3 annoncé avec une belle surprise en prime

Koei Tecmo et Team NINJA ont annoncé Nioh 3 avec un trailer et ont partagé une excellente nouvelle pour certains joueurs.
La licence Nioh, qui compte à ce jour deux opus, est très appréciée par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui aiment le genre, et a, de ce fait, rencontré un grand succès. Ainsi, c'est tout naturellement que Koei Tecmo et Team NINJA ont annoncé que Nioh 3 va voir le jour
.
Nioh 3 révélé avec une fenêtre de sortie
Lors du dernier State of Play, qui a eu lieu le mercredi 4 juin 2025 dans la soirée, Koei Tecmo et Team NINJA ont, en effet, dévoilé Nioh 3
. Pour l'occasion, les équipes en charge ont partagé un premier trailer, dont la durée dépasse deux minutes, afin de nous donner un premier aperçu de ce nouvel opus Nioh.
En outre, Koei Tecmo et Team NINJA ont précisé que Nioh 3 devrait se rendre disponible au début de l'année 2025, et ce, sur PS5 ainsi que sur PC
(via Steam). Au moment où nous écrivons ces lignes, les développeurs et l'éditeur n'ont pas révélé de date de sortie précise.
Des détails sur Nioh 3
Nioh 3 embarquera les joueurs et les joueuses dans une toute nouvelle aventure au cœur du Japon de l'époque Sengoku
. Ces derniers incarneront un jeune guerrier, qui est supposé devenir le prochain Shogun. Tout comme ses aînés, Nioh 3
proposera à la communauté, qui devra relever les défis du Purgatoire, d'explorer différents lieux et surtout d'affronter de terribles yokai ou créatures redoutables.Côté nouveautés, Nioh 3 mettra deux styles de combat différents à la disposition des joueurs et des joueuses
. Ainsi, il sera possible d'adopter le style de combat samouraï, qui proposera de nouvelles actions. De plus, Nioh 3 offre le style de combat ninja
, pour une expérience plus rapide et agile, à base d'actions aériennes, d'esquives et de techniques de Ninjutsu variées. D'après les informations partagées, il sera possible d'alterner entre les deux ou bien de n'en utiliser qu'un seul.
Nioh 3 fait une belle surprise à la communauté PS5
En plus d'avoir dévoilé cette nouvelle entrée pour la franchise Nioh, Koei Tecmo et Team NINJA ont apporté une très belle nouvelle à la communauté PS5 : une démo Alpha gratuite de Nioh 3 est actuellement disponible sur PS5
, et ce, en exclusivité. Toutefois, celle-ci est à durée déterminée : la démo est, ainsi, accessible jusqu'au 18 juin 2025.
En guise de conclusion, rappelons que Nioh 3
arrive au début de l'année 2026 sur PS5 mais aussi sur PC.
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