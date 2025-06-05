Nioh 3 annoncé avec une belle surprise en prime

Koei Tecmo et Team NINJA ont annoncé Nioh 3 avec un trailer et ont partagé une excellente nouvelle pour certains joueurs.

Nioh 3 révélé avec une fenêtre de sortie

Des détails sur Nioh 3





Nioh 3 fait une belle surprise à la communauté PS5

Nioh 3 revealed! Switch instantly between Samurai and Ninja combat styles to outmaneuver vicious yokai foes.



Play the limited-time PS5 demo, out today on PlayStation Store: https://t.co/rW3MwnZmN2 pic.twitter.com/rEzcU22wBg — PlayStation (@PlayStation) June 4, 2025

La licence Nioh, qui compte à ce jour deux opus, est très appréciée par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui aiment le genre, et a, de ce fait, rencontré un grand succès. Ainsi, c'est tout naturellement queLors du dernier State of Play, qui a eu lieu le mercredi 4 juin 2025 dans la soirée,. Pour l'occasion, les équipes en charge ont partagé un premier trailer, dont la durée dépasse deux minutes, afin de nous donner un premier aperçu de ce nouvel opus Nioh.En outre, Koei Tecmo et Team NINJA ont précisé que(via Steam). Au moment où nous écrivons ces lignes, les développeurs et l'éditeur n'ont pas révélé de date de sortie précise.. Ces derniers incarneront un jeune guerrier, qui est supposé devenir le prochain Shogun. Tout comme ses aînés,proposera à la communauté, qui devra relever les défis du Purgatoire, d'explorer différents lieux et surtout d'affronter de terribles yokai ou créatures redoutables.. Ainsi, il sera possible d'adopter le style de combat samouraï, qui proposera de nouvelles actions. De plus,, pour une expérience plus rapide et agile, à base d'actions aériennes, d'esquives et de techniques de Ninjutsu variées. D'après les informations partagées, il sera possible d'alterner entre les deux ou bien de n'en utiliser qu'un seul.En plus d'avoir dévoilé cette nouvelle entrée pour la franchise Nioh, Koei Tecmo et Team NINJA ont apporté, et ce, en exclusivité. Toutefois, celle-ci est à durée déterminée : la démo est, ainsi, accessible jusqu'au 18 juin 2025.En guise de conclusion, rappelons quearrive au début de l'année 2026 sur PS5 mais aussi sur PC.